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‘El reventonazo de la Chola’ derrota a ‘Chapa tu money’ y ‘Me caigo de risa’ en el rating: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Los programas de entretenimiento como 'Chapa tu money', 'El reventonazo de la Chola' y 'Me caigo de risa' compiten por aumentar su audiencia semanalmente, aunque no todos logran cifras destacadas.

‘Chapa tu money’, ‘Me caigo de risa’ y ‘El reventonazo de la Chola’ siguen luchando por el rating. Fotos: capturas/América TV
‘Chapa tu money’, ‘Me caigo de risa’ y ‘El reventonazo de la Chola’ siguen luchando por el rating. Fotos: capturas/América TV
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Los programas de entretenimiento 'Chapa tu money', 'El reventonazo de la Chola', 'Me caigo de risa' y 'JB Noticias' siguen en la lucha por mejorar su audiencia cada semana. Sin embargo, no todos han logrado superar los dos dígitos. Incluso, hay espacios televisivos que no llegan ni a los cinco puntos.

Por ejemplo, los únicos programas que han superado los dos dígitos son 'Los Milagros de la Rosa' y 'El reventonazo de la Chola', con 10.4 puntos y 10.1 puntos, respectivamente. Ese mismo día compitieron con los encuentros de vóley entre las selecciones de Perú vs España y República Dominicana vs Corea del Sur, como parte de la Copa Federación, torneo de preparación para el mundial sub-17 que se desarrollará en Chile a partir del 6 de agosto.

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'El reventonazo de la Chola' venció a 'Chapa tu money'

El sábado 1 de agosto, 'Los Milagros de la Rosa' se ubicó en la cima del ranking, seguido de 'El reventonazo de la Chola'. El espacio de Ernesto Pimentel tuvo grandes invitados como Melcochita y su novia Heydi Amando, quien confesó que el comediante fue el primer hombre de su vida. Asimismo, en el programa de América Televisión se dio tribuna a diversos circos que han instalado su carpa en Lima.

En el tercer lugar quedó 'Los Milagros de la Rosa Perú', con 9.9 puntos, mientras que 'Chapa tu money', el formato de YouTube que llegó a la TV, registró 8.5 puntos, ubicándose en el quinto casillero. Cabe indicar que el programa conducido por Mateo Garrido Lecca aún no logra despegar en el rating, ya que en su estreno registró 8.9 puntos.

Por otro lado, 'Me caigo de risa' que pronto será reemplazado por 'Yo soy', apenas registró 3.4 puntos. Este formato conducido por José Pélaez estará en las pantallas de Latina solo hasta el viernes 7 de agosto, para dar paso al programa de imitación de Ricardo Morán.

Ranking de los programas más vistos del 1 de agosto:

  • 'Los Milagros de la Rosa' (América TV), 10.4 puntos
  • 'El reventonazo de la Chola' (América TV), 10.1 puntos
  • 'Los Milagros de la Rosa Perú' (América TV), 9.9 puntos
  • 'Chapa tu money' (América TV), 8.5 puntos
  • Copa Federación, Perú vs España (Latina), 7.2 puntos
  • 'El chavo' (América TV), 7.1 puntos
  • 'Estás en todas' (América TV), 5.5 puntos
  • 'Me caigo de risa' (Latina), 3.4 puntos
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