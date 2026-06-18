Juzgado Penal Colegiado condena a 25 años a obrero de construcción civil por delito de abuso de una niña de 11 años

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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó en adelanto de fallo a 25 años de pena privativa de la libertad al obrero de construcción civil de iniciales J.O.P.D. en calidad de autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor, en agravio de una niña de 11 años y le impuso una reparación civil de 30 mil soles.

El acusado, aprovechando que es vecino de la agraviada, amiguita de su hija, abusó sexualmente de la menor en varias oportunidades en su casa, a la que condujo con engaños, llegando incluso a amenazarla de muerte. Los hechos se iniciaron en enero de 2018 en la ciudad de Ayabaca, hasta que la agraviada contó lo ocurrido a sus familiares, interponiendo la denuncia, por lo que se inició la investigación, hasta que el encausado fue detenido por tener orden de captura en febrero de este año.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Alejandro Valdiviezo y Jocelyne Gutiérrez se basaron para condenar al acusado en la declaración de la menor, el certificado médico legal, el protocolo de pericia psicológica que precisa que la menor presenta indicadores psicológicos de haber sido víctima de violencia sexual, dañada emocionalmente en su área sexual.