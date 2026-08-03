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Federico Girotti confesó que quiso dejar Alianza Lima tras peleas con Pablo Guede: "Hablé con los Navarro"

El delantero argentino explicó cómo logró restablecer su relación con Pablo Guede luego de quedar relegado en los primeros partidos de Alianza Lima en la temporada.

Federico Girotti y Pablo Guede afrontan su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima
Federico Girotti y Pablo Guede afrontan su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima
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Federico Girotti es uno de los jugadores que más minutos sumó con Alianza Lima en el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1. El fichaje del delantero argentino generó mucha expectativa entre los aficionados; sin embargo, durante la primera parte de la temporada no fue titular y su estadía estuvo marcada por su relación con el entrenador Pablo Guede.

En una reciente entrevista con el programa 'Al Volante', el exgoleador de River Plate confesó que tuvo algunas discusiones con el estratega.

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Girotti revela que pudo dejar Alianza Lima

“Sí, tuve algunas discusiones con Pablo Guede. Habíamos arrancado bien el año, pero por ciertas cosas, discusiones y peleas, la verdad que quedé muy relegado (…). El pico máximo de tensión fue en la fecha del clásico contra la 'U' que no me convocó. Habíamos discutido en la semana”, manifestó el artillero de 27 años.

Ante lo acontecido, Federico Girotti reveló que tuvo la intención de dejar Alianza Lima. “Por ahí que en algunas cosas no le hacía caso, pero bueno, yo creí que estaba para otra cosa y fue una realidad totalmente distinta (…) Se me pasó por la cabeza irme, hablé con los Navarro pero ellos me tranquilizaron, me bajaron un poco”, agregó.

Más allá de los cruces que sostuvieron, el delantero señaló que tuvo una conversación con Pablo Guede y lograron restablecer su relación.

“Se pudo dar la charla con Pablo y me dijo que arranquemos de cero la relación. Él sabe que tuvo sus cosas, yo sé que hice mis cosas y fue arrancar una relación completamente de cero”, sostuvo.

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Próximo partido de Alianza Lima

Luego de imponerse ante Alianza Atlético en Matute y tomar la punta del Torneo Clausura, Alianza Lima tendrá que visitar este sábado 8 de agosto a Sport Boys por la cuarta jornada de la competición. El duelo entre blanquiazules y rosado se llevará a cabo en el Estadio Nacional a partir de las 8.00 p. m.

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