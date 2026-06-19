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Indecopi multa a la UCV con S/19,195 por generar deuda a estudiante tras cambiar modalidad de pago en su matrícula

El estudiante de la UCV, que pagó S/1.757,57, generó una deuda adicional al no ser informado a tiempo sobre un cambio en la modalidad de cobro por la inscripción de 11 créditos en su matrícula.

Indecopi concluyó que la UCV no informó a tiempo las condiciones de cobro de la matrícula de estudiante.
Indecopi concluyó que la UCV no informó a tiempo las condiciones de cobro de la matrícula de estudiante. | Foto: composición LR
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La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash – Sede Chimbote confirmó una multa de S/19.195 (3,49 UIT) contra la Universidad César Vallejo (UCV) por no brindar información oportuna a un estudiante sobre las condiciones económicas aplicables a su matrícula del semestre académico 2025-I. La autoridad determinó que la institución educativa incumplió su deber de información al comunicar después un cambio en la modalidad de cobro que generó una deuda adicional al alumno.

El caso se originó luego de que el estudiante pagara S/1.757,57 por el ciclo académico completo. Sin embargo, meses después la universidad le informó que, debido a que se había matriculado en 11 créditos y no en 12 o más, correspondía aplicarle la modalidad de 'creditaje', lo que elevó el costo total del servicio a S/1.980 y generó una deuda superior a S/220.

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Indecopi determinó que la UCV no informó oportunamente el cambio de modalidad de cobro al estudiante

Durante el procedimiento, la universidad argumentó que las condiciones de matrícula y las tarifas vigentes estaban publicadas en la plataforma institucional TRILCE, en la Guía del Estudiante y en su portal de transparencia. Además, indicó que el alumno ya conocía el sistema de cobro debido a que había sido aplicado en un semestre anterior.

Pese a ello, la Comisión concluyó que la información sobre las consecuencias económicas de matricularse con menos de 12 créditos no fue comunicada de forma clara, suficiente y oportuna durante el proceso de inscripción. Entre los elementos analizados figura la ficha de matrícula emitida por el sistema de la propia universidad, donde el estudiante aparecía registrado bajo la condición de “matrícula regular”, a pesar de haber inscrito únicamente 11 créditos.

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UCV deberá anular cobro adicional aplicado a alumno en semestre 2025-I

Indecopi ratificó la medida correctiva contra la Universidad César Vallejo, que ordena anular el cobro de S/222,43 por concepto de regularización del plan de pagos y devolver dicho monto en caso de que haya sido abonado por el estudiante. La decisión también mantiene el pago de costas del procedimiento y dispone la inscripción de la universidad en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi una vez que la resolución quede firme en la vía administrativa.

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