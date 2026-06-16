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¿Compraste en un outlet o en oferta? Indecopi advierte que las tiendas no pueden negar cambios ni devoluciones

Las tiendas por departamento no pueden restringir los derechos de los compradores. Cláusulas abusivas pueden resultar en multas de hasta S/2,4 millones, alertó la entidad.

Indecopi advierte sobre derechos de los consumidores en compras con descuento
Indecopi advierte sobre derechos de los consumidores en compras con descuento | Composición LR
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Los consumidores que adquieran productos en outlets, promociones o campañas de descuento mantienen su derecho a solicitar cambios o devoluciones cuando corresponda. El Indecopi advirtió que las tiendas por departamento no pueden restringir estos derechos ni imponer condiciones que coloquen a los compradores en una situación de desventaja, pues podrían incurrir en cláusulas abusivas sancionadas por la ley.

La entidad precisó que resulta inválido informar a los clientes que los artículos comprados en outlets no admiten cambios ni devoluciones. También recordó que los proveedores deben responder cuando un producto presenta fallas, no cumple con las características ofrecidas o no resulta idóneo para el uso al que está destinado, independientemente de si fue adquirido con descuento.

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Multas de hasta S/2,4 millones por cláusulas abusivas

Las empresas que incorporen cláusulas abusivas o restrinjan derechos reconocidos por ley pueden enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta multas de 450 UIT, equivalentes a S/2.475.000. Además, el Indecopi tiene la facultad de ordenar la eliminación de estas condiciones cuando vulneren los derechos de los consumidores.

Entre las prácticas que podrían dar lugar a sanciones figuran los avisos que señalan que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones, así como la imposición de requisitos desproporcionados para acceder a estos mecanismos. Algunas tiendas exigen que los artículos permanezcan completamente sellados, sin señales de uso o con todos sus empaques originales, condiciones que podrían resultar contrarias al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La advertencia se difundió en el marco de la campaña 'Papá protege, nosotros también', impulsada ante el incremento de compras por el Día del Padre. En ese contexto, el Indecopi recordó que los consumidores pueden denunciar cualquier cláusula o práctica que limite derechos reconocidos por la normativa vigente.

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