Sociedad

UCV apuesta por la innovación médica e implementa laboratorio con disección virtual en Los Olivos

Con una inversión cercana a los US$ 2 millones, la Universidad César Vallejo incorporó tecnología de vanguardia en su Facultad de Medicina Humana, permitiendo que los estudiantes se formen con herramientas usadas en universidades y clínicas de prestigio internacional.

Las mesas de disección virtual permitirán a los estudiantes prepararse antes de procedimientos reales. Fuente: Difusión.
La Universidad César Vallejo (UCV) dio un paso importante en la modernización de la enseñanza médica al inaugurar un laboratorio de anatomía de alta tecnología en su campus de Los Olivos, destinado a fortalecer la formación práctica de los estudiantes de Medicina Humana.

La nueva infraestructura incorpora mesas de disección virtual que permiten simular procedimientos clínicos y quirúrgicos en un entorno digital, replicando condiciones reales de trabajo. De acuerdo con la universidad, estos equipos son similares a los que emplean instituciones académicas de primer nivel a escala mundial.

Durante la inauguración, Kelly Acuña, Gerente de Finanzas de la UCV, destacó el esfuerzo económico realizado por la casa de estudios. “Hoy inauguramos una inversión de cerca de 2 millones de dólares para esta facultad”, señaló, al subrayar que esta apuesta responde a una necesidad del país. “El Perú necesita cada vez mejores doctores y mejores especialistas”, afirmó.

Acuña remarcó además que la implementación busca democratizar el acceso a tecnología de alto nivel. “No dejamos de creer que los chicos merecen tener los mejores instrumentos para poder seguir aprendiendo”, sostuvo, al indicar que estos equipos no existen actualmente en otras universidades del país.

Desde el ámbito académico, José Proaño, Director Nacional de Medicina de la UCV, explicó que las mesas de disección virtual permiten a los estudiantes prepararse antes de enfrentar procedimientos reales. “Hoy estas mesas de disección virtual nos ponen en alta competitividad”, indicó, precisando que esta tecnología es utilizada por universidades como Harvard, Oxford y Chicago.

Asimismo, resaltó que los equipos incluyen software preclínico y prequirúrgico que refuerza el aprendizaje práctico. “Ese procedimiento lo pueden hacer de forma previa en estas mesas de disección, ayudando su formación académica y evitando errores que puedan haber”, agregó.

La inauguración del laboratorio se enmarca en un plan de inversión más amplio de la Universidad César Vallejo, que contempla nuevas infraestructuras y equipamiento en sus distintos campus a nivel nacional, con la finalidad de elevar la calidad de la educación médica y responder a los retos actuales del sistema de salud.

[CONTENIDO PATROCINADO]

