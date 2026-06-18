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¿Te llegó una supuesta deuda por SMS? SAT advierte sobre una nueva modalidad de estafa que suplanta su identidad

El SAT recomienda verificar siempre la información mediante sus canales oficiales. No compartir datos personales ni abrir enlaces de mensajes sospechosos es fundamental para evitar fraudes.

El SAT de Lima alerta sobre mensajes de texto fraudulentos que notifican multas y deudas falsas, instando a los ciudadanos a no brindar información personal.
El SAT de Lima alerta sobre mensajes de texto fraudulentos que notifican multas y deudas falsas, instando a los ciudadanos a no brindar información personal. | Foto: Andina/SAT Lima
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima emitió una alerta dirigida a la ciudadanía tras detectar la circulación de mensajes fraudulentos que informan sobre supuestas multas, papeletas o deudas pendientes. La entidad advirtió que estos SMS no provienen de canales oficiales y forman parte de una modalidad de estafa diseñada para obtener información personal y financiera de las víctimas.

Según informó la institución, los ciberdelincuentes utilizan mensajes que aparentan ser comunicaciones legítimas del SAT e incluyen enlaces que conducen a páginas web falsas. En estos sitios se solicita a los usuarios realizar pagos o ingresar datos confidenciales con el argumento de regularizar obligaciones inexistentes.

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Cómo funciona la estafa que utiliza el nombre del SAT

De acuerdo con la entidad, los mensajes fraudulentos suelen advertir sobre presuntas sanciones o deudas tributarias y contienen enlaces que imitan la apariencia de los portales oficiales. Al ingresar, los usuarios pueden ser dirigidos a plataformas de pago falsas donde se les solicita información bancaria, números de tarjeta o datos personales.

El SAT recordó que sus comunicaciones oficiales son personalizadas y contienen información específica del contribuyente. Por ello, recomendó desconfiar de mensajes genéricos que soliciten acciones inmediatas o incluyan enlaces sospechosos.

Asimismo, enfatizó que, antes de efectuar cualquier pago o consulta, es importante verificar la información directamente en los canales oficiales para evitar caer en este tipo de engaños.

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Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

Ante esta situación, el SAT de Lima exhortó a la población a no abrir ni acceder a los enlaces enviados mediante mensajes sospechosos. También recomendó no compartir contraseñas, datos personales ni información bancaria a través de plataformas cuya autenticidad no haya sido confirmada.

Para comprobar si existe alguna deuda, multa o procedimiento pendiente, los ciudadanos deben ingresar directamente al portal oficial del SAT y realizar la consulta desde allí, para evitar acceder mediante enlaces recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

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