Confirmado | SAT de Lima puede incautar cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos siempre que incumplan con estas obligaciones

Las obligaciones que pueden generar embargos incluyen el impuesto predial, arbitrios municipales e importes por papeletas de tránsito, acumulando intereses moratorios si no se pagan. | Foto: Dall-E/Composición LR

Las obligaciones que pueden generar embargos incluyen el impuesto predial, arbitrios municipales e importes por papeletas de tránsito, acumulando intereses moratorios si no se pagan. | Foto: Dall-E/Composición LR

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima cuenta con facultades para ejecutar embargos sobre cuentas bancarias, vehículos e incluso determinados bienes cuando los contribuyentes mantienen deudas relacionadas con tributos municipales o multas de tránsito. Estas medidas forman parte de los procedimientos de cobranza coactiva que la entidad puede aplicar una vez agotadas las etapas previas de notificación.

Las acciones del SAT se dividen principalmente en dos grupos: las deudas tributarias, vinculadas a impuestos y arbitrios municipales, y las deudas no tributarias, relacionadas con papeletas de tránsito y otras sanciones administrativas. Dependiendo del tipo de obligación incumplida, el organismo puede adoptar distintas medidas para recuperar el dinero adeudado.

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¿Qué deudas pueden generar un embargo por parte del SAT de Lima?

Dentro de las obligaciones tributarias se encuentran el impuesto predial, los arbitrios municipales y el impuesto vehicular. Este último debe ser pagado durante los tres primeros años desde la inscripción del vehículo en la Sunarp y equivale al 1% de su valor.

Cuando estas obligaciones no son canceladas, las deudas acumulan intereses moratorios y pueden derivar en procedimientos de cobranza coactiva. En el caso del impuesto vehicular, el propio automóvil puede convertirse en un bien sujeto a embargo.

Por otro lado, las deudas no tributarias corresponden principalmente a las papeletas de tránsito impuestas por la Policía Nacional o detectadas mediante sistemas de fotopapeletas. Este tipo de obligaciones suele ser una de las causas más frecuentes de acciones de cobranza contra conductores en Lima Metropolitana.

¿El SAT puede congelar cuentas bancarias o retener dinero?

Sí. Una de las herramientas más utilizadas es el embargo en forma de retención bancaria. A través de este mecanismo, el ejecutor coactivo envía una orden a las entidades financieras para inmovilizar el monto equivalente a la deuda pendiente.

Sin embargo, la legislación peruana establece límites para proteger parte de los ingresos de los trabajadores. En el caso de las cuentas sueldo, existe un tramo considerado inembargable. Solo si el ingreso supera el límite establecido por la ley, se podrá retener una parte del excedente.

Las cuentas de ahorro comunes no cuentan con la misma protección, por lo que el banco puede congelar el dinero necesario para cubrir la obligación reclamada por el SAT.

Vehículos, depósitos y alternativas para evitar la cobranza coactiva

En el caso de las papeletas impagas, el SAT puede ordenar la captura de vehículos durante operativos realizados en diferentes puntos de Lima. Si una unidad registra una orden de embargo o captura coactiva, puede ser trasladada a un depósito vehicular.

A ello se suman gastos adicionales como el servicio de grúa y los costos diarios de permanencia en el depósito, lo que incrementa significativamente la deuda total que deberá asumir el propietario.

Para quienes no pueden cancelar la deuda de manera inmediata, existe la posibilidad de solicitar un fraccionamiento. Este mecanismo permite pagar en cuotas, aunque generalmente exige una cuota inicial y el cumplimiento de determinadas condiciones según el tipo y monto de la deuda.

Por ello, especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado de las obligaciones municipales y atender cualquier notificación del SAT para evitar que la deuda avance hasta una etapa de cobranza coactiva que pueda derivar en embargos sobre cuentas bancarias o bienes.