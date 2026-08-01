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Keiko Fujimori sobre excarcelación de Ollanta Humala: "Saludo que hoy esté en libertad"

Keiko Fujimori respaldó la salida del exmandatario del penal Barbadillo y señaló que su proceso y el de Humala son similares, por lo que consideró "lógico" el archivo de ambas investigaciones.

Keiko Fujimori sobre excarcelación de Ollanta Humala: "Saludo que hoy finalmente esté en libertad"
Keiko Fujimori sobre excarcelación de Ollanta Humala: "Saludo que hoy finalmente esté en libertad" | Composición/LR
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Keiko Fujimori mostró su respaldo a la salida del penal Barbadillo del expresidente Ollanta Humala tras la anulación de su condena por presunto lavado de activos.

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“Yo saludo que hoy esté finalmente en libertad”, dijo la mandataria. Además, sostuvo que el proceso de Humala y el suyo tuvieron un origen muy parecido por temas de campaña política. Por ello, señaló que si la justicia archivó su investigación, resultaba “lógico” que ocurriera lo mismo con Humala.

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El caso al que hace referencia Fujimori es el denominado caso 'Cócteles'. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el archivo definitivo de dicha investigación por presunto lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular tras darse a conocer un financiamiento irregular de sus campañas presidenciales en 2011 y 2016.

Los jueces César Sahuanay, Javier Sologuren y Omar Córdova tomaron esta decisión en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que rechazaron un pedido de la Fiscalía que buscaba reabrir el expediente.

En esa línea, los magistrados concluyeron que el Ministerio Público no podía prolongar una imputación sin sustento jurídico tras el fallo del TC.

Ollanta Humala queda en libertad tras fallo del TC

Por su parte, Ollanta Humala abandonó Barbadillo tras haber estado en prisión durante un año y tres meses. La salida del exmandatario ocurrió después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenara su liberación en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. La resolución, firmada el pasado 31 de julio por el juez César Riveros Ramos, dispuso el trámite ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El origen de la detención de Humala se remonta a abril de 2025, cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 15 años de prisión al expresidente y a su esposa Nadine Heredia.

La jueza Nayko Coronado Salazar determinó la culpabilidad de la pareja por aportes irregulares para la campaña de 2006 y 2011.

Ante la condena, la defensa de Humala presentó una demanda de hábeas corpus para anular todo el proceso penal. El Tribunal Constitucional le dio la razón al exjefe de Estado con cinco votos a favor y dos en contra.

Los magistrados Luz Pacheco y Manuel Monteagudo señalaron que el recurso a favor de Humala debía ser declarado improcedente, mientras que Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández concluyeron que el dinero recibido para las campañas de 2006 y 2011 no encajaba en el delito de lavado de activos según las leyes vigentes en aquel entonces.

El tribunal señaló que la figura de "receptación patrimonial" —que castiga la posesión o recepción de bienes ilícitos— se introdujo en la legislación peruana desde noviembre de 2016. Por esta razón, utilizar esta norma para sancionar actos cometidos con anterioridad va en contra del principio que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal.

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