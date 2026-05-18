Menores de edad sí pueden tener Yape sin comprometer las cuentas de sus padres: así puedes configurar este perfil en la app del BCP
Los adolescentes pueden realizar transacciones como enviar y recibir dinero, revisar saldo, recargar celulares y acceder a contenidos educativos de Yape.
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Los menores de edad en Perú ya pueden acceder a una cuenta de Yape mediante el perfil “Hijos”, una modalidad habilitada por la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) para adolescentes entre 10 y 17 años. Esta opción permite que padres, madres o apoderados creen un acceso independiente para sus hijos desde la misma plataforma, con funciones limitadas y supervisión directa de los adultos responsables.
La herramienta busca facilitar el uso de pagos digitales entre menores sin comprometer la seguridad de las cuentas principales de los padres. Para activar este perfil, el titular debe contar previamente con una cuenta de Yape y registrar una cuenta adicional para cada hijo. El proceso puede realizarse de manera digital mediante la opción “Yape con DNI”.
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¿Qué se necesita para crear un perfil “Hijos” en Yape?
Para habilitar esta modalidad, el padre, madre o apoderado debe tener una cuenta principal activa en Yape. Además, se requiere crear una cuenta independiente para el menor, la cual puede configurarse sin necesidad de una tarjeta asociada, seleccionando la opción “Yape con DNI” durante el registro.
En caso de que el usuario ya tenga Yape con DNI o no cuente con una tarjeta de débito disponible del BCP, deberá acudir a una agencia del banco para solicitarla. Cada perfil “Hijos” funciona de manera vinculada al titular principal, quien mantiene el control y monitoreo de las operaciones realizadas desde la aplicación.
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¿Qué operaciones pueden realizar los menores con el perfil “Hijos”?
Los adolescentes que accedan a esta modalidad podrán enviar y recibir yapeos mediante número celular o código QR. Sin embargo, los datos visibles en las operaciones seguirán siendo los del padre, madre o apoderado titular de la cuenta principal.
Además, el perfil permite revisar saldo y movimientos, recargar tarjetas del Metropolitano, realizar recargas de celulares prepago y acceder a contenidos educativos dentro de “Aprende con Yape”. La aplicación también incluye la opción de iniciar sesión mediante biometría digital para agilizar el acceso de los usuarios menores de edad.
Los adultos responsables podrán visualizar desde su propia cuenta el perfil de cada hijo, así como los movimientos y el saldo disponible en tiempo real.