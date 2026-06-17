Un hallazgo paleontológico en Junín, Perú, recupera cráneos de mastodontes, revelando pistas sobre estos gigantes prehistóricos que habitaron Sudamérica. | Difusión

Un hallazgo paleontológico en Junín, Perú, recupera cráneos de mastodontes, revelando pistas sobre estos gigantes prehistóricos que habitaron Sudamérica. | Difusión

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Un hallazgo paleontológico en la región de Junín, en Perú, ha despertado el interés de la comunidad científica: especialistas recuperaron cráneos de mastodontes en el distrito de Chambará, restos que podrían ofrecer nuevas pistas sobre la historia de estos gigantes prehistóricos que habitaron Sudamérica hace miles de años.

El descubrimiento se realizó con apoyo de la comunidad local y expertos del Área de Paleontología del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes destacaron que uno de los cráneos representa un nuevo registro fósil de gran valor para estudiar la evolución, distribución y características de estos animales emparentados con los elefantes.

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¿Quiénes fueron los mastodontes y en qué época vivieron?

Los mastodontes formaron parte de la megafauna sudamericana, un conjunto de enormes mamíferos que desaparecieron al final de la última Edad de Hielo. Su presencia en los Andes peruanos refuerza la importancia de Junín como una zona clave para entender cómo vivían y se desplazaban estas especies.

La recuperación de los restos se realiza bajo estrictos protocolos científicos debido a la fragilidad de los huesos. Los especialistas aplican consolidantes especiales para estabilizar las piezas y evitar daños durante la extracción.

Limpiarán restos óseos en Junín

Tras culminar el rescate, los fósiles serán sometidos a procesos de limpieza y análisis que permitirán determinar su antigüedad y aportar datos sobre el ecosistema que existió en el Perú hace miles de años. Además de su valor científico, el hallazgo podría impulsar proyectos de investigación, turismo y difusión cultural en la región.