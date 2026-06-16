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Liberan en Tumbes a cocodrilo hallado en playas de Los Órganos: especie está en peligro crítico de extinción

Un cocodrilo americano de 2,28 metros fue liberado en su hábitat natural tras ser encontrado en las playas de Los Órganos, en la región Piura, Perú. La liberación fue aprobada por Serfor.

El reptil fue liberado en su hábitat natural en Tumbes.
El reptil fue liberado en su hábitat natural en Tumbes. | Composición LR | Andina
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Un ejemplar de cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano (Crocodylus acutus) fue liberado en su hábitat natural tras ser hallado en las playas del distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara, región Piura. La intervención estuvo a cargo de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en coordinación con la Dirección Forestal, de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios del Gobierno Regional de Tumbes.

El reptil fue avistado y capturado en la zona costera, lo que activó los protocolos de atención de fauna silvestre. Luego, fue sometido a una evaluación integral para determinar su estado de salud y verificar si era apto para retornar a su entorno natural.

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Según informó el Serfor, se trataba de un macho de 2,28 metros de longitud que presentaba una adecuada condición corporal, sin lesiones externas y con reflejos normales. Asimismo, los especialistas constataron que mantenía un comportamiento plenamente silvestre. Esto permitió autorizar su liberación inmediata.

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Especialistas evaluaron su salud antes del retorno

Antes de ser trasladado a Tumbes, el cocodrilo recibió hidratación y atención especializada para garantizar su estabilidad. Los análisis realizados determinaron que el animal conservaba todas las capacidades necesarias para sobrevivir en libertad.

“En fauna silvestre, la liberación es siempre la primera opción cuando el animal mantiene sus capacidades naturales y presenta condiciones óptimas de salud. En este caso, el cocodrilo mostró un adecuado nivel de agresividad, comportamiento propio de un ejemplar silvestre, lo que favoreció su retorno inmediato a su hábitat”, explicó Max Guerra Tume, especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura.

La liberación se realizó en una zona de manglares y esteros de Tumbes, ecosistemas caracterizados por la mezcla de aguas dulces y salobres, considerados el hábitat ideal para esta especie.

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Trabajo articulado permitió el rescate y liberación

El Serfor destacó la participación de diversas instituciones que colaboraron en el rescate, la evaluación y el traslado del animal. Entre ellas figuran la Municipalidad Distrital de Los Órganos, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau del Sernanp, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), operadores turísticos locales representados por David Tours y la asociación Huellitas Libres.

La entidad señaló que el trabajo coordinado y las acciones de sensibilización permitieron atender oportunamente este caso y garantizar el bienestar del ejemplar.

Cocodrilo de Tumbes está en peligro crítico de extinción

El Serfor recordó que el cocodrilo de Tumbes está categorizado en el Perú como una especie en Peligro Crítico (CR), condición que lo ubica entre las especies de fauna silvestre más amenazadas del país.

Ante ello, la institución reiteró su llamado a la población para promover una convivencia responsable con la fauna silvestre. Asimismo, recomendó que, en caso de avistar animales silvestres fuera de su entorno habitual, se informe de inmediato a las autoridades competentes, se mantenga una distancia prudente y se evite cualquier intento de manipulación, persecución o agresión.

Las autoridades enfatizaron que estas acciones son fundamentales para proteger la seguridad de las personas y la conservación de especies amenazadas que forman parte de la biodiversidad peruana.

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