Barcelona ha seleccionado un innovador proyecto que utiliza residuos del olivar para modificar el pavimento de calles y aceras, en una clara apuesta por la sostenibilidad urbana. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Barcelona ha seleccionado un innovador proyecto que utiliza residuos del olivar para modificar el pavimento de calles y aceras, en una clara apuesta por la sostenibilidad urbana. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En España, Barcelona seleccionó una iniciativa de innovación urbana que propone el empleo de residuos del olivar para modificar la composición del pavimento en calles y aceras. Esta propuesta, integrada en el programa municipal de transformación del espacio público, forma parte de una estrategia integral orientada a mitigar la huella de carbono en las infraestructuras de la ciudad mediante materiales de origen circular.

Bajo el nombre de Biochar, la campaña sobresale por su potencial para convertir subproductos agrícolas en componentes funcionales de la obra civil. Según datos del consorcio impulsor, la medida prevé sustituir insumos tradicionales por biocarbón producido a partir de huesos de aceituna, con el objetivo de disminuir de forma significativa las emisiones asociadas a la fabricación del asfalto.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Así nació el asfalto con residuos de aceituna: ¿cómo transformará las calles de Barcelona?

La iniciativa nació dentro del reto urbano 'La sección de calle del siglo XXI', impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona junto a BIT Habitat, BIMSA y la Diputación para descarbonizar la construcción de vías públicas. En ese entorno se seleccionó el Proyecto Biochar, desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y empresas del sector como AMSA, ELSAN y Carboliva.

La propuesta técnica plantea sustituir el filler calcáreo del pavimento por este carbón vegetal obtenido a partir de biomasa de hueso de aceituna. Dicho componente funciona como un sumidero que fija el CO₂ capturado durante el crecimiento del olivo, lo cual permite que el gas quede almacenado de forma estable dentro de la estructura urbana por largos periodos.

De acuerdo con los estudios del consorcio técnico, la incorporación de este biocarbón lograría reducir alrededor de 76% las emisiones asociadas a la producción del asfalto. Asimismo, el material mantiene o mejora la resistencia al agua, la estabilidad térmica y la durabilidad frente a fisuras.

¿Por qué el nuevo asfalto de Barcelona no es una implantación urbana real?

A pesar del impacto mediático, la medida constituye un proyecto de investigación aplicada y prototipado, no una instalación urbana en curso. Las autoridades aprobaron su desarrollo dentro de un programa de innovación con financiación limitada y objetivos experimentales. Ese estatus confirma que la iniciativa permanece en una fase previa a cualquier despliegue real en las calles de la ciudad.

El calendario de la propuesta establece que los trabajos de laboratorio se extenderán hasta 2026. Por su parte, los ensayos iniciales en entornos públicos ocurrirán en 2027. Dicho cronograma certifica que la capital catalana no sustituye el pavimento convencional, sino que realiza una validación técnica antes de considerar su escalado.

En conclusión, la iniciativa representa una apuesta relevante por la economía circular y la innovación en materiales de construcción, aunque bajo el formato de piloto tecnológico. Las declaraciones textuales del informe destacan que el "76% de reducción de CO₂" corresponde a estimaciones analíticas y de ciclo de vida, no a resultados obtenidos en el municipio, lo que sitúa el plan en el ámbito científico y no en el de la ejecución definitiva.