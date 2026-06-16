La iniciativa de restauración ecológica en África surge tras el fracaso de la reforestación tradicional en terrenos áridos donde el suelo endurecido impide la filtración de agua. | Ilustración con IA/Tomas Diagne

La iniciativa de restauración ecológica en África surge tras el fracaso de la reforestación tradicional en terrenos áridos donde el suelo endurecido impide la filtración de agua. | Ilustración con IA/Tomas Diagne

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En África, la desertificación del Sahel impulsó diversas estrategias ambientales, desde campañas de reforestación hasta el manejo sostenible del suelo. En este escenario, surgieron alternativas poco convencionales, como la reintroducción de fauna nativa para transformar ecosistemas degradados. Esta tendencia captó la atención mediática tras la liberación de 500 tortugas africanas en una zona del sur del Sáhara, un plan enfocado en revertir el daño ecológico mediante la fauna local.

Medios especializados, como la revista Indian Defence Review, difundieron el acontecimiento. La publicación describe el proyecto como un 'intento de restauración ecológica basado en procesos naturales más que en intervención humana directa'. El propósito central descarta la plantación tradicional de árboles; en su lugar, busca recuperar las funciones del suelo seco por medio del comportamiento de especies autóctonas capaces de alterar físicamente el terreno árido.

En gran parte del Sahel, el suelo se endurece formando una costra. Foto: Daniel Triveau / CIFOR

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¿Cómo surgió la idea de liberar 500 tortugas y por qué fracasó la reforestación tradicional?

La iniciativa de reintroducir la tortuga de espolones africana —Centrochelys sulcata— nació debido a los nulos resultados de la reforestación tradicional en las zonas extremadamente áridas del Sahel. En estos territorios, el terreno endurecido bloquea la filtración del agua, un factor que disminuye de forma drástica la supervivencia de los nuevos brotes. Ante este panorama, un grupo de investigadores decidió apostar por la ecología funcional para hallar alternativas viables de restauración.

Los programas enfocados en plantar árboles registran muestras irregulares en regiones con escasas precipitaciones y alta degradación del suelo. La publicación especializada destaca que “la vegetación no puede establecerse si el agua no penetra en el subsuelo”, lo que transforma la recuperación forestal en un proceso dependiente de condiciones climáticas ausentes en la actualidad.

Ejemplar adulto macho de tortuga Centrochelys sulcata con escudos gulares divergentes. Foto: Tomas Diagne

Para superar esos límites, los expertos propusieron liberar 500 ejemplares de este reptil en su rol de 'ingeniera del ecosistema'. El medio señala que su comportamiento natural de excavación sustituye la maquinaria pesada o la intervención humana directa. Al romper la costra del suelo, estos animales facilitan la entrada de humedad en un entorno degradado donde la siembra directa de vegetación falló previamente.

¿Qué impacto tuvo la reintroducción de esos 500 reptiles en el Sahel?

Un quinquenio después de la liberación, informes de Indian Defence Review revelan el surgimiento de 'manchas verdes' en sectores áridos de la franja subsahariana. Dichos oasis emergen en los puntos exactos donde los quelonios cavaron refugios subterráneos profundos. Esa conducta facilitó una óptima acumulación de agua en el terreno, hecho que reactivó la vegetación nativa latente.

Ejemplar adulto dela tortuga Centrochelys sulcata dentro de su madriguera en Mali. Foto: Fabio Petrozzi

La dinámica biológica de la especie originó microclimas propicios que elevaron la concentración de insectos y microorganismos esenciales. Este fenómeno desencadenó una sucesión ambiental benéfica que propició el brote de flora dispersa. Actualmente, los cambios en la cubierta terrestre poseen tal magnitud que resultan perceptibles mediante capturas satelitales en cuadrantes específicos de la zona afectada.

Pese a los avances, los expertos aclaran que el proyecto "no se trata de una solución definitiva". El éxito de la tortuga africana (Centrochelys sulcata) requiere variables ajenas, como las lluvias o el control de la ganadería. Asimismo, la degradación del entorno y la presión antrópica frenan la efectividad de este método de recuperación forestal a gran escala en el desierto del Sáhara.