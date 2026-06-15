HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

La muralla china moderna de Perú: ¿dónde queda y qué otros centros turísticos alberga esa ciudad?

Por su similitud con la maravilla asiática, este lugar ya atrae a cientos de turistas y permite disfrutar de paisajes naturales únicos en los Andes peruanos.

Nuevo atractivo turístico en Perú.
Nuevo atractivo turístico en Perú. | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Un nuevo atractivo turístico en Perú, que combina rasgos de la maravilla asiática con el imponente entorno de la cordillera andina, despierta curiosidad en el mundo. El mirador conocido como 'La Muralla China Andina' ha sido implementado recientemente, pero atrae a cientos de turistas por su llamativa estructura y el cautivante paisaje natural que puede observarse desde allí.

PUEDES VER: Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

lr.pe

¿Dónde está ubicada la 'Muralla China Andina' del Perú?

El nuevo punto de atracción, llamado oficialmente Mirador de Huayhuacalle, se ubica en el distrito de Cachora, en la provincia de Abancay, región Apurímac. Su denominación coloquial se debe a ciertas semejanzas de su tipología con las estructuras que pueden verse en la Gran Muralla, construida en la frontera norte de China.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Apurímac, William Covarruvias Segundo, indicó que para el diseño del proyecto se tomaron como referencia características propias de estructuras de ese tipo existentes en otras partes del mundo, lo que lo distingue de otros puntos similares del país.

¿Qué atractivos se pueden ver desde el Mirador de Huayhuacalle?

Covarruvias señaló que desde este punto se puede observar el cañón del río Apurímac que, debido a sus 4.691 metros de profundidad, es considerado uno de los más profundos del mundo. Además, se puede apreciar su cauce, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros; el nevado Padreyoc, y el complejo arqueológico de Choquequirao.

Los visitantes también tienen la posibilidad de avistar cóndores, ya que hay un nido de estas aves debajo del sector en el que se ha inaugurado el mirador, así como de practicar trekking mientras recorren esta nueva atracción. Actualmente, el lugar ya recibe entre 150 y 200 turistas al día, y se espera que la cifra crezca conforme avancen otras construcciones planeadas en la zona, como parte del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El hallazgo que sorprende a los arqueólogos en Kuélap: restos humanos, ofrendas y una posible práctica funeraria desconocida

El hallazgo que sorprende a los arqueólogos en Kuélap: restos humanos, ofrendas y una posible práctica funeraria desconocida

LEER MÁS
Colombia anuncia una buena noticia para el turismo: este aeropuerto recibirá nuevos vuelos en plena temporada de julio 2026

Colombia anuncia una buena noticia para el turismo: este aeropuerto recibirá nuevos vuelos en plena temporada de julio 2026

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina elegidos entre los mejores destinos del mundo para mujeres que viajan solas

Los 2 países de América Latina elegidos entre los mejores destinos del mundo para mujeres que viajan solas

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiró más de S/5.000 de su AFP y lo asesinaron en la puerta de su casa: PNP captura a presunta banda de marcas tras mortal asalto

Retiró más de S/5.000 de su AFP y lo asesinaron en la puerta de su casa: PNP captura a presunta banda de marcas tras mortal asalto

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

LEER MÁS
Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

LEER MÁS
Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025