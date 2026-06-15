La muralla china moderna de Perú: ¿dónde queda y qué otros centros turísticos alberga esa ciudad?

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Un nuevo atractivo turístico en Perú, que combina rasgos de la maravilla asiática con el imponente entorno de la cordillera andina, despierta curiosidad en el mundo. El mirador conocido como 'La Muralla China Andina' ha sido implementado recientemente, pero atrae a cientos de turistas por su llamativa estructura y el cautivante paisaje natural que puede observarse desde allí.

¿Dónde está ubicada la 'Muralla China Andina' del Perú?

El nuevo punto de atracción, llamado oficialmente Mirador de Huayhuacalle, se ubica en el distrito de Cachora, en la provincia de Abancay, región Apurímac. Su denominación coloquial se debe a ciertas semejanzas de su tipología con las estructuras que pueden verse en la Gran Muralla, construida en la frontera norte de China.

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El titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Apurímac, William Covarruvias Segundo, indicó que para el diseño del proyecto se tomaron como referencia características propias de estructuras de ese tipo existentes en otras partes del mundo, lo que lo distingue de otros puntos similares del país.

¿Qué atractivos se pueden ver desde el Mirador de Huayhuacalle?

Covarruvias señaló que desde este punto se puede observar el cañón del río Apurímac que, debido a sus 4.691 metros de profundidad, es considerado uno de los más profundos del mundo. Además, se puede apreciar su cauce, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros; el nevado Padreyoc, y el complejo arqueológico de Choquequirao.

Los visitantes también tienen la posibilidad de avistar cóndores, ya que hay un nido de estas aves debajo del sector en el que se ha inaugurado el mirador, así como de practicar trekking mientras recorren esta nueva atracción. Actualmente, el lugar ya recibe entre 150 y 200 turistas al día, y se espera que la cifra crezca conforme avancen otras construcciones planeadas en la zona, como parte del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac.

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