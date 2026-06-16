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Sociedad

Bloqueo masivo de celulares: Osiptel anuncia la suspensión de 360.000 equipos móviles en junio

La medida se aplica desde este 16 de junio con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y desalentar el mercado negro de venta de teléfonos robados.

Nuevo bloqueo de celulares en Perú
Nuevo bloqueo de celulares en Perú | Foto: Andina / Difusión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció la ejecución de un nuevo bloqueo masivo de celulares en el Perú. La medida, que afectará a un total de 360.000 equipos móviles, se inicia este 16 de junio con la restricción de los primeros 120.000 aparatos y continuará los días 23 y 30 del presente mes con la misma cantidad en cada fecha.

La suspensión de los teléfonos se realiza con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y desalentar el mercado negro de venta de celulares provenientes de robos, muchas veces violentos. Con este nuevo grupo, la entidad ya habrá bloqueado más de 1.6 millones de celulares entre enero y junio de 2026, y más de 4.2 millones desde abril de 2025.

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¿Por qué motivo se bloquean los celulares y cómo se aplica?

La disposición apunta a dejar fuera de funcionamiento a los equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados con personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado.

En principio, el sistema Renteseg, administrado por Osiptel, envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de los celulares que tengan las características antes mencionadas. Una vez que reciben la comunicación, las compañías tienen un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará dentro de ese mismo periodo y que deben tramitar el registro de su equipo.

¿Cómo saber si seré afectado por este bloqueo masivo?

Para saber si tu equipo móvil forma parte de los teléfonos que serán bloqueados, se recomienda permanecer atento para identificar a tiempo el mensaje que podría llegar de tu empresa operadora. En caso de que un usuario reciba el mensaje, tiene dos opciones para evitar la suspensión de su aparato, dependiendo de si lo compró dentro o fuera del país:

  • Si el equipo fue adquirido en el país, el cliente deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg, a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (Retmief).
  • Si el equipo fue adquirido en el extranjero para uso personal, los abonados deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para registrarlo en la lista blanca de equipos válidos.

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