Un vuelo de China Eastern Airlines tuvo un incidente en el Aeropuerto Longdongbao de Guiyang, donde un cargador portátil se incendió tras el aterrizaje. La tripulación actuó rápidamente, evitando lesiones. | Composición LR/CNN

Un vuelo de China Eastern Airlines tuvo un incidente en el Aeropuerto Longdongbao de Guiyang, donde un cargador portátil se incendió tras el aterrizaje. La tripulación actuó rápidamente, evitando lesiones. | Composición LR/CNN

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Un vuelo de China Eastern Airlines vivió un tenso momento en el Aeropuerto Internacional Longdongbao, ubicado en la ciudad china de Guiyang, debido a un cargador portátil que ardió en llamas tras el aterrizaje. El suceso, cuyas imágenes fueron compartidas por CNN, reactivó las alarmas sobre los riesgos vinculados al transporte de acumuladores de energía en la aviación comercial. Gracias a la rápida intervención de la tripulación, la emergencia no pasó a mayores dentro de la aeronave.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que los bomberos y el personal de a bordo controlaron el fuego sin dejar personas lesionadas. La cobertura del periodista Will Ripley advirtió que las baterías de iones de litio son propensas a experimentar un fenómeno conocido como "descontrol térmico", una falla interna que incrementa drásticamente la temperatura hasta originar humo o llamaradas. Ese tipo de imprevistos reabre la discusión global respecto a las normativas de seguridad para dispositivos electrónicos en el aire.

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Así fue el preciso instante en que se incendió una batería portátil a bordo de China Eastern Airlines

El 24 de julio de 2026, un vuelo de China Eastern Airlines sufrió una emergencia tras aterrizar en el Aeropuerto Longdongbao. El incendio comenzó en un compartimento de equipaje superior mientras la aeronave transitaba por la pista. La tripulación sofocó el fuego velozmente con equipos de seguridad, evitando evacuar el avión y sin registrar heridos.

En redes sociales, videos virales mostraron una densa humareda salir del portaequipajes mientras el personal actuaba con rapidez. Varios viajeros colaboraron durante la contingencia, siguiendo las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Minutos después, empleados aeroportuarios inspeccionaron la cabina para confirmar la extinción total del siniestro.

¿Cuáles son las normas para viajar con baterías de litio en el avión?

Las autoridades aeronáuticas globales, como la IATA y la FAA, prohíben llevar cargadores portátiles dentro de las maletas facturadas. Esta restricción exige trasladar dichos dispositivos exclusivamente en el equipaje de mano, pues la tripulación gestiona con mayor agilidad cualquier eventualidad en la cabina. De igual forma, la OACI apoya este protocolo con la finalidad de minimizar peligros aéreos en la bodega.

El organismo regulador estadounidense advierte que esos acumuladores de energía desatan incendios de altísima temperatura si sufren cortocircuitos o fallos de fábrica. Por ello, se sugiere resguardar sus terminales contra contactos involuntarios y optar siempre por equipos homologados.

Los expertos en aviación recomiendan adquirir acumuladores provistos de certificaciones internacionales de seguridad como UL o CE, descartando imitaciones dudosas. Asimismo, exhortan a sustituir de inmediato todo módulo que presente abultamientos, deformaciones por golpes o sobrecalentamiento. El cumplimiento estricto de estas pautas busca prevenir emergencias críticas como la registrada en el vuelo de China Eastern Airlines.