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FIFA da marcha atrás y retira el proyecto de Infantino para privatizar el Mundial: "Esta propuesta no seguirá adelante"

El polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino quedó sin efecto tras la falta de consenso entre las asociaciones miembro de la FIFA.

La FIFA anunció que no continuará con el proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado por Gianni Infantino
La FIFA anunció que no continuará con el proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado por Gianni Infantino | Composición LR
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La FIFA anunció que no continuará con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa promovida por su presidente, Gianni Infantino, que buscaba incorporar inversión privada en la gestión comercial de las competiciones del organismo, incluido el Mundial. La decisión llegó tras la fuerte oposición expresada por distintas confederaciones y asociaciones miembro.

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FIFA retira el proyecto impulsado por Gianni Infantino

El plan contemplaba la creación de una empresa encargada de administrar activos comerciales como los derechos de transmisión, los patrocinios, la venta de entradas y las licencias de las competiciones de la FIFA, permitiendo la participación de inversionistas privados. Sin embargo, la propuesta generó un amplio rechazo desde que salió a la luz y ni la defensa de Infantino asegurando que “nadie estaba vendiendo el fútbol” aplacó la polémica.

Ante la falta de consenso, la FIFA informó que el proyecto no seguirá adelante en su forma actual y remarcó que cualquier cambio de esta magnitud solo podrá avanzar con el respaldo mayoritario de sus 211 asociaciones miembro. Además, el organismo señaló que continuará dialogando con las federaciones para evaluar nuevas alternativas de desarrollo para el fútbol mundial.

Comunicado de la FIFA

Comunicado de la FIFA

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido —y seguirá siendo— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", se lee en parte del comunicado.

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El rechazo de las confederaciones fue determinante

La propuesta encontró resistencia en varias confederaciones. La UEFA encabezó las críticas y advirtió que no respaldaría la iniciativa, mientras que Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también expresaron su oposición. En Sudamérica, la Conmebol pidió que cualquier decisión comercial mantenga como prioridad al fútbol y a sus valores.

Tras retirar la propuesta, Gianni Infantino manifestó su intención de retomar el diálogo con las asociaciones nacionales para analizar mecanismos que permitan fortalecer el desarrollo del fútbol, especialmente en los países con mayores necesidades. La decisión representa uno de los mayores reveses para el presidente de la FIFA en los últimos años.

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