Ambos implicados han sido puestos a disposición de las autoridades, quienes los investigan por sicariato y extorsiones. | Composición LR | Difusión

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de una organización criminal vinculada al ataque armado contra la empresa de transporte interprovincial ZBuss, ocurrido el pasado 10 de junio en el distrito de Independencia. Según las investigaciones, el arma de fuego incautada durante el operativo habría sido utilizada en al menos ocho atentados extorsivos perpetrados contra empresas de transporte que operan en Lima Norte.

El director de Investigación Criminal de la PNP, general Víctor Revoredo Farfán, informó que la intervención fue el resultado de un trabajo conjunto entre las unidades de homicidios, inteligencia, extorsiones, secuestros y criminalística, que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables.

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“Luego de producirse los hechos, se activó el esquema metodológico de investigación policial. Gracias al trabajo de nuestros detectives y a la información obtenida en las diligencias urgentes e inaplazables, se logró identificar, ubicar y capturar a estos sujetos”, señaló el alto mando policial.

Detenidos son investigados por atentado contra ZBuss

Los intervenidos fueron identificados como David Andre Serquen Lamadrid (21) y Axel Alejandro Briceño Sidran (20), quien, según la Policía, se encontraba en situación migratoria irregular.

La captura estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y efectivos de la División de Emergencia Los Halcones. De acuerdo con las investigaciones, ambos se movilizaban en motocicleta para ejecutar ataques armados contra terminales y unidades de transporte con fines extorsivos.

El comandante Anthony Barrios, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que las pesquisas permitieron establecer que uno de los detenidos conducía la motocicleta mientras el otro realizaba los disparos. “A bordo de una motocicleta, dos personas; el segundo realizó los disparos”, precisó.

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Arma fue vinculada a ocho atentados extorsivos

Uno de los hallazgos más importantes del operativo fue la recuperación de un arma de fuego que, según las pericias balísticas, guarda relación con múltiples ataques contra empresas de transporte.

“A través de la muestra balística que se ha obtenido, han dado el indicio de ser parte de más de cinco atentados de diferentes empresas del rubro”, sostuvo Revoredo.

Posteriormente, las investigaciones determinaron que el arma habría sido utilizada en al menos ocho ataques registrados en Lima Norte.

“Con evidencia científica se ha establecido que el arma incautada fue utilizada en más de ocho casos relacionados con atentados contra empresas de transporte como Cavassa y otras que operan en esta zona”, agregó.

Por su parte, el comandante Barrios señaló que entre los casos investigados figuran atentados contra las empresas Cavassa y Tecbus.

“Por las muestras balísticas ha resultado indicio con ocho casos. De las cuales también están involucrados Cavassa y Tecbus”, indicó.

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Presuntos vínculos con remanentes del Tren de Aragua

Las autoridades sostienen que los detenidos formarían parte de la banda criminal denominada Cono Norte Kings o Barrio Norte Kings, organización integrada por peruanos y extranjeros, dedicada presuntamente a la extorsión y al sicariato.

Según Revoredo, existen indicios de vínculos con remanentes de organizaciones criminales previamente desarticuladas por la Policía, entre ellas el Tren de Aragua. “Hay relación”, afirmó el general.

Asimismo, las investigaciones revelan que la organización exigía pagos extorsivos de hasta S/50.000 a empresas de transporte para evitar ataques contra sus unidades, terminales o trabajadores. De acuerdo con información policial, algunas compañías ya habrían realizado desembolsos bajo amenazas.

Ataque contra ZBuss dejó un trabajador herido

El atentado contra ZBuss ocurrió el pasado 10 de junio en el terminal de la empresa ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia. Según la investigación, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una unidad de transporte que permanecía estacionada en el establecimiento.

Producto del ataque resultó gravemente herido Ismael Huayta, trabajador de la empresa, quien fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Sus familiares señalaron que laboraba desde hacía ocho años en la compañía.

El hecho ocurrió apenas dos días después de otro atentado contra la misma empresa. En aquella ocasión, desconocidos lanzaron una granada tipo piña contra la fachada del terminal. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) lograron neutralizar el artefacto antes de que detonara.

Continúan las investigaciones

La Policía informó que los detenidos estarían involucrados en al menos cuatro atentados cometidos entre el 4 y el 10 de junio contra empresas de transporte de Lima Norte. No obstante, las diligencias continúan para determinar si participaron en otros hechos similares.

Revoredo señaló que la captura representa un avance importante en la lucha contra las redes de extorsión que afectan al sector transporte, aunque advirtió que aún falta identificar y capturar a otros integrantes de la organización criminal.

Las investigaciones permanecen a cargo de la Dirincri y del Ministerio Público, que evaluarán las pruebas reunidas para determinar las responsabilidades penales de los detenidos.

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