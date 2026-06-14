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La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi provocó una fuerte reacción entre miles de seguidores que recordaron algunos de los episodios más emblemáticos de su carrera. Entre ellos, reapareció un video grabado durante su visita a Perú en noviembre del 2025, cuando acompañó a Ibai Llanos en un recorrido que los llevó hasta los cerros de Ventanilla para conocer a un joven creador de contenido que luchaba por abrirse camino en el mundo del streaming.

Las imágenes volvieron a circular en redes sociales debido a la carga emocional que transmiten. En ellas se observa al popular youtuber argentino compartiendo con el español una experiencia que mostró una realidad muy distinta de la de las grandes producciones digitales. El protagonista del encuentro fue Koiran, un creador de contenido peruano que había logrado construir un espacio para transmitir pese a las dificultades técnicas y económicas que enfrentaba a diario.

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El día que Gaspi visitó a streamer peruano en Ventanilla y protagonizó emotivo momento

La visita ocurrió el 25 de noviembre del 2025, fecha en la que Ibai Llanos llegó a Lima como parte de un recorrido personal por Sudamérica. Poco después de aterrizar en el país, el creador español decidió desplazarse hasta Ventanilla para conocer la historia de Koiran, un joven que había llamado su atención por las condiciones en las que realizaba sus transmisiones en vivo.

Gaspi formó parte de la comitiva que acompañó al europeo durante el trayecto. El grupo tuvo que ascender por una extensa escalera de tierra ubicada en los arenales de Ventanilla hasta llegar a la vivienda del creador peruano.

Uno de los instantes más recordados ocurrió cuando Ibai resumió la experiencia con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: 'Llevamos 25 minutos en Perú y ya estamos acá'. La expresión reflejaba el asombro del español por el lugar al que había llegado apenas iniciado su viaje.

Ibai y Gaspi quedaron sorprendidos con Koiran, streamer peruano

Lejos de los escenarios habituales de los eventos digitales, el recorrido mostró una realidad marcada por el esfuerzo personal. El encuentro permitió visibilizar el trabajo de un creador que había encontrado la forma de continuar produciendo contenido pese a las limitaciones existentes en la zona donde vivía.

Al ingresar a la vivienda, tanto Ibai Llanos como Gaspi quedaron impactados por el ingenio que Koiran había demostrado para construir su espacio de transmisión. El streamer peruano había logrado instalar un setup funcional utilizando equipos adquiridos de segunda mano y componentes que él mismo reparó.

Entre los detalles que más llamaron la atención figuraba la presencia de dos monitores y diversos dispositivos recuperados tras sufrir desperfectos. Según relató el propio creador de contenido, una de las piezas más importantes de su computadora era una tarjeta gráfica que consiguió reparar por cuenta propia después de comprarla dañada.

Las dificultades también alcanzaban la conexión a internet. El streamer peruano explicó que una empresa aceptó brindarle el servicio, pero finalmente desistió de realizar la instalación debido a la complejidad y el riesgo que implicaba acceder a la zona. La historia sorprendió especialmente a Ibai, quien destacó la capacidad del joven para resolver problemas técnicos con creatividad.