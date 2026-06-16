Visor contra la extorsión: ATU crea sistema para monitorear buses y patrulleros en Lima y Callao

El sistema fue presentado por la ATU y la PNP | Foto: Andina / Difusión

El sistema fue presentado por la ATU y la PNP | Foto: Andina / Difusión

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva herramienta tecnológica que permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) monitorear en tiempo real el recorrido de buses del servicio público y la ubicación de los patrulleros policiales, con el fin de responder con mayor rapidez ante alertas de emergencia o hechos delictivos que afecten a conductores, cobradores y pasajeros.

El nuevo sistema, denominado Visor de Monitoreo de Transporte Urbano, fue presentado con la participación del ministro del Interior, José Zapata, quien destacó la herramienta como un avance importante en la lucha contra delitos como la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos, que en los últimos años golpean con fuerza al sector transporte.

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12.000 buses serán rastreados en Lima y Callao

De acuerdo con el titular del sector, el visor permitirá monitorear alrededor de 12.000 unidades de transporte registradas por la ATU. Esta información se cruzará en un mapa interactivo con la ubicación de las unidades policiales y comisarías desplegadas en la capital y el puerto chalaco, lo que facilitará la toma de decisiones en tiempo real.

El sistema también incorpora herramientas de análisis que permiten identificar puntos críticos mediante mapas de calor, lo que ayudará a optimizar el despliegue policial y reforzar la vigilancia en las zonas más vulnerables, considerando las alertas de emergencia e incidentes delictivos reportados en Lima y Callao.

Sistema podría expandirse a nivel nacional

El ministro Zapata destacó la incorporación de esta herramienta que busca beneficiar a trabajadores y pasajeros. “La tecnología está al servicio de la prevención, de la investigación criminal, del análisis criminalístico y de la inteligencia operativa. Hoy la ponemos al servicio de la seguridad ciudadana y de la protección de nuestros ciudadanos”, afirmó.

Asimismo, adelantó que se evaluará la posibilidad de ampliar el uso de esta plataforma en otras regiones del país, ya que por el momento solo tendrá alcance en Lima y Callao como parte de una primera etapa para modernizar las herramientas de prevención y combate contra la criminalidad organizada, especialmente en sectores vulnerables a las extorsiones y amenazas, como el transporte urbano.

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