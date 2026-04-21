La institución dio a conocer los pasos para reportar cualquier tipo de incumplimiento | Composición LR

La institución dio a conocer los pasos para reportar cualquier tipo de incumplimiento | Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comunicó que los estudiantes universitarios tienen el derecho a pagar medio pasaje en el transporte público, tanto urbano como interurbano.

Según la Ley 26271, este beneficio es válido durante los días hábiles, entre las 5.00 a. m. y las 12.00 a. m. (medianoche), sin importar el destino del estudiante, por lo que debe ser reconocido en cualquier trayecto.

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Multas por no respetar el medio pasaje

El Indecopi aclaró que el costo del medio pasaje no debe superar el 50% del precio del pasaje para adultos. Por ejemplo, si el pasaje general es de S/2.00, el estudiante solo pagará S/1.00, siempre que presente su carné universitario vigente.

Además, el Indecopi señaló que tiene la autoridad para supervisar el cumplimiento de esta normativa y, si se detectan infracciones, puede iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas de transporte, que podrían resultar en multas de hasta 450 UIT.

Para reportar un incumplimiento, el Indecopi sugiere a los estudiantes lo siguiente:

Guardar el boleto de viaje como principal evidencia.

Anotar información importante como la placa del vehículo y la empresa de transporte.

Si es posible, también se recomienda tomar fotografías u otros elementos que apoyen el reclamo.

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