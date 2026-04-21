HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     
EN VIVO

Corvetto presenta carta de renuncia ante la JNJ | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Indecopi advierte multas de hasta 450 UIT contra el transporte público por no respetar el medio pasaje universitario

El precio del medio pasaje no debe exceder el 50 % del costo del pasaje adulto. Para acceder a este descuento, los estudiantes deben presentar su carné universitario vigente.

La institución dio a conocer los pasos para reportar cualquier tipo de incumplimiento
La institución dio a conocer los pasos para reportar cualquier tipo de incumplimiento | Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comunicó que los estudiantes universitarios tienen el derecho a pagar medio pasaje en el transporte público, tanto urbano como interurbano.

Según la Ley 26271, este beneficio es válido durante los días hábiles, entre las 5.00 a. m. y las 12.00 a. m. (medianoche), sin importar el destino del estudiante, por lo que debe ser reconocido en cualquier trayecto.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

lr.pe

Multas por no respetar el medio pasaje

El Indecopi aclaró que el costo del medio pasaje no debe superar el 50% del precio del pasaje para adultos. Por ejemplo, si el pasaje general es de S/2.00, el estudiante solo pagará S/1.00, siempre que presente su carné universitario vigente.

Además, el Indecopi señaló que tiene la autoridad para supervisar el cumplimiento de esta normativa y, si se detectan infracciones, puede iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas de transporte, que podrían resultar en multas de hasta 450 UIT.

Para reportar un incumplimiento, el Indecopi sugiere a los estudiantes lo siguiente:

  • Guardar el boleto de viaje como principal evidencia.
  • Anotar información importante como la placa del vehículo y la empresa de transporte.
  • Si es posible, también se recomienda tomar fotografías u otros elementos que apoyen el reclamo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Indecopi rematará cerca de 60 inmuebles en cuatro departamentos del Perú, ¿cómo acceder a ellos?

Indecopi rematará cerca de 60 inmuebles en cuatro departamentos del Perú, ¿cómo acceder a ellos?

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre el retiro y destrucción de un medicamento inyectable por riesgo para la salud, tras decisión de Digemid

Indecopi alerta sobre el retiro y destrucción de un medicamento inyectable por riesgo para la salud, tras decisión de Digemid

LEER MÁS
Tejidos tafetán bajo la lupa: Indecopi evalúa si importaciones desde China evitan pagar derechos antidumping vigentes

Tejidos tafetán bajo la lupa: Indecopi evalúa si importaciones desde China evitan pagar derechos antidumping vigentes

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan caída de BCP y Yape este 21 de abril: usuarios no pueden acceder a las apps ni realizar transferencias

Reportan caída de BCP y Yape este 21 de abril: usuarios no pueden acceder a las apps ni realizar transferencias

LEER MÁS
¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

LEER MÁS
Extrabajador hurtó más de S/450.000 en equipos tecnológicos a empresa en San Martín de Porres

Extrabajador hurtó más de S/450.000 en equipos tecnológicos a empresa en San Martín de Porres

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
'Rubí': el perfil falso de Tinder que citó a más de 20 de jóvenes para robarles en La Victoria

'Rubí': el perfil falso de Tinder que citó a más de 20 de jóvenes para robarles en La Victoria

LEER MÁS
Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi advierte multas de hasta 450 UIT contra el transporte público por no respetar el medio pasaje universitario

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,439 HOY 21 de abril del 2026, según Banco Central de Reserva

China marca un hito histórico con el rascacielos horizontal más alto del mundo a 250 metros de altura: pesa como la Torre Eiffel

Sociedad

UNI presenta su primer simulacro de admisión descentralizado en estas regiones del país: fechas y precios confirmados

Intenso tráfico en Vía Evitamiento deja varados a buses de transporte público y pasajeros deciden caminar

Combi se despista e impacta contra vivienda en Jicamarca: accidente deja una mujer fallecida y escolares heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP considera "improcedente" la renuncia de Corvetto: "Violando la ley, la JNJ la ha aceptado"

Ramón Pajuelo: “En las regiones se ve a Lima no como el enemigo, pero sí como alguien al que hay que poner un freno”

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025