Turista estadounidense desaparece tras dirigirse a la Montaña de Siete Colores en Cusco: PNP intensifica búsqueda

Según la madre, Ian Thomas ingresó al Perú el pasado 11 de abril y recorrió varias ciudades antes de llegar a Cusco. | Foto: composición LR

Según la madre, Ian Thomas ingresó al Perú el pasado 11 de abril y recorrió varias ciudades antes de llegar a Cusco. | Foto: composición LR

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La desaparición de Ian Thomas Treger, ciudadano estadounidense de 29 años que se encontraba recorriendo el Perú, mantiene en alerta a las autoridades en Cusco. El turista fue reportado como desaparecido luego de dirigirse presuntamente hacia la Montaña de Siete Colores, situación que llevó a su familia a solicitar apoyo a través de la Embajada de Estados Unidos. Según información difundida por Latina Noticias, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarrolla acciones para determinar su ubicación y reconstruir sus últimos movimientos.

Las diligencias se concentran en identificar el trayecto que siguió el visitante antes de perder contacto con sus familiares. Hasta el momento, una de las últimas evidencias conocidas corresponde a una fotografía que compartió en sus redes sociales desde el hospedaje donde se encontraba alojado antes de iniciar su desplazamiento por la región cusqueña.

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Investigación se centra en reconstruir la ruta que siguió el turista en Cusco

Uno de los principales aspectos que buscan esclarecer los investigadores es el destino que finalmente eligió Treger para continuar su viaje. La información proporcionada por sus familiares señala que tenía previsto visitar Choquequirao, aunque posteriormente habría optado por trasladarse hacia Vinicunca, uno de los atractivos turísticos más visitados de Cusco.

Esa modificación en sus planes se ha convertido en una pieza clave para las autoridades, debido a que todavía no existe documentación o registro que permita confirmar con exactitud cuál fue el recorrido realizado. Por ello, se revisan posibles desplazamientos, accesos a rutas turísticas y cualquier elemento que ayude a establecer dónde estuvo el joven antes de que se perdiera su rastro.

Policía amplía operativos y evalúa diligencias hacia Choquequirao

Mientras continúa la búsqueda, la Policía mantiene coordinaciones en distintos puntos vinculados tanto a la Montaña de Siete Colores como a los caminos relacionados con Choquequirao. El objetivo es verificar si existen registros de ingreso, traslados o información que permita precisar el lugar hacia el que se dirigió el ciudadano extranjero.

Las autoridades también intentan determinar si realizó el recorrido con apoyo de algún guía o mediante un servicio turístico formal. Hasta ahora no se ha confirmado la participación de operadores que puedan aportar detalles sobre reservas o itinerarios. Treger llegó al Perú el 11 de abril y, tras recorrer otras zonas del país, arribó a Cusco el 11 de mayo procedente de Ica. De acuerdo con la información disponible, viajaba sin acompañantes cuando se produjo la pérdida de contacto que originó la denuncia y el despliegue de los operativos de búsqueda.