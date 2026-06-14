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Sociedad

Hermanos peruanos mueren en accidente en EE.UU.: familia pide apoyo para reunir S/100.000 y repatriar sus restos

Jhosemar y Juan Junior Samaniego fallecieron en un accidente de tránsito en Wyoming, mientras regresaban a casa tras su jornada laboral. El tercer hermano, Jhoel, resultó herido y se encuentra internado.

Dos hermanos peruanos fallecieron y uno quedó grave tras fatal accidente en autopista en Estados Unidos.
Dos hermanos peruanos fallecieron y uno quedó grave tras fatal accidente en autopista en Estados Unidos. | Foto: composición LR
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Dos hermanos peruanos fallecieron y un tercero resultó herido de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Las víctimas, identificadas como Jhosemar, Juan Junior y Jhoel Samaniego Fernández, originarios de Junín, regresaban a su vivienda después de su jornada laboral cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió el reventón de una llanta. Sumado a fuertes vientos el móvil sufrió un despiste y volcadura ocasionando el fatal deseso de dos de los ocupantes.

El trágico accidente ha generado una profunda preocupación entre los familiares de los hermanos que residen en Perú, quienes ahora enfrentan tanto la pérdida de dos integrantes como la crítica situación médica del único sobreviviente. Además, atraviesan un momento económico complicado, ya que deben reunir cerca de S/100.000 para cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos de los fallecidos y poder darles una digna sepultura en su tierra natal.

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“Estamos buscando apoyo porque la familia nos encontramos dolidos. El cuerpo se va a repatriar cada uno con un coste de US$ 25.000. Esa cantidad para nosotros es mucho. Acá su papá y nosotros no tenemos muchos recursos económicos. Queremos que lleguen sus cuerpos para darle una cristiana sepultura. Solo eso queremos. Darle el último adiós como se merecen”, manifestó la tía de las víctimas en una entrevista con Latina Noticias.

Familiares realizan fondo para repatriar cuerpo de hermanos fallecidos y salud del sobreviviente

Los familiares han iniciado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar el monto estimado para cubrir la repatriación de los cuerpos desde Estados Unidos hacia Junín, así como los gastos derivados de la atención médica del único sobreviviente. La iniciativa ha movilizado a vecinos, amigos y comunidades cercanas.

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Además del esfuerzo económico, los deudos han solicitado apoyo y orientación a las autoridades peruanas para agilizar los trámites correspondientes. Mientras tanto, han habilitado el número de Yape 986 698 389 a nombre de Norka Samaniego, tía de las víctimas, para recibir aportes, en medio del pedido de solidaridad para poder despedir a los hermanos en su tierra natal.

Tercer hermano permanece internado tras despite en Estados Unidos

El siniestro ocurrió cuando los hermanos retornaban a casa luego de cumplir con sus labores diarias. De acuerdo con el relato familiar, el vehículo presentó la explosión de una llanta en una vía del estado de Wyoming, lo que coincidió con ráfagas de viento que complicaron el control de la unidad.

El automóvil terminó despistándose y volcando en el condado de Converse. Producto del impacto, Jhosemar Samaniego Fernández, de 39 años, falleció en el lugar, mientras que su hermano Juan Junior, de 26 años, perdió la vida posteriormente tras ser trasladado a un hospital. El tercer ocupante, Jhoel Cristhian Samaniego Fernández, permanece internado en la ciudad de Casper con lesiones de gravedad.

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