Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y perseguir los sueños. Andrea Burga lo sabe bien, pues está por iniciar una nueva etapa en su vida académica y profesional. Recientemente, recibió una de las mejores noticias de su vida: fue admitida en Berklee College of Music, una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, ubicada en Boston, Estados Unidos.

La República conversó con la periodista, activista y creadora de contenido de 31 años, no solo sobre sus logros, sino también su deseo profundo de transformar el arte en una experiencia verdaderamente inclusiva en el Perú. Este logro cumplido no se define únicamente por su discapacidad visual, sino por su convicción de que el arte debe ser accesible para todos.

¿Por qué Andrea Burga decidió estudiar en Berklee College of Music?

Andrea siempre mantuvo un vínculo especial con la música, aunque durante mucho tiempo dudó. “Nunca estuve tan segura de mi talento. Siempre tuve la idea de que, para meterte a una carrera artística, tenías que ser brillante, excepcional”, confiesa. Esa inseguridad la acompañó incluso mientras estudiaba periodismo, pero nunca apagó su deseo de explorar su lado artístico.

Berklee era la institución ideal para ella, ya que le ofrecía —según cuenta— “un espacio más accesible” donde podría desarrollar sus capacidades. Además, la universidad brinda un entorno diverso, inclusivo y abierto a más estilos musicales. “Hay un curso en el que les enseñan a las personas ciegas a leer música y a usar programas musicales con tecnología accesible. Eso me pareció increíble”, afirma.

Para ella, esta oportunidad no se trata únicamente de seguir una vocación artística, sino de hacerlo en un entorno pensado para personas con discapacidad visual. “Muchas personas hablan de la música como un sueño, y sí lo es, pero yo siento que, en realidad, mi sueño es tener la tranquilidad de estar en un espacio más accesible, donde pueda desarrollar mis potencialidades”, explica.

¿Cómo es el proceso de admisión para estudiar en Berklee College of Music?

Ingresar a Berklee no es sencillo. En el caso de Andrea, el reto fue doble: debía demostrar sus capacidades artísticas y, además, enfrentarse a un sistema que muchas veces no está diseñado para personas con discapacidad.

“El inglés es siempre complicado”, recuerda al referirse a la preparación del TOEFL. Aun así, completó todos los requisitos, incluso cuando el proceso resultó desgastante, pero gratificante.

Además del examen de inglés y del historial académico, Berklee le solicitó una audición, una improvisación sobre una base de blues, entrenamiento auditivo y lectura musical. En su caso, esto consistió en el reconocimiento de acordes y notas. Su desempeño le valió una beca parcial para estudiar en la universidad de sus sueños.

Andrea Burga busca recaudar fondos para estudiar en Berklee College of Music

Aunque recibió una beca parcial, Andrea aún necesita cubrir una parte importante de su matrícula, así como los gastos de vivienda y manutención en Estados Unidos, donde iniciará esta nueva etapa en enero de 2026.

“Estoy recaudando fondos porque estudiar en Berklee es carísimo. La beca cubre solo parte de la inversión y ninguna beca cubre la vivienda”, explica. Actualmente, postula a distintas becas con la esperanza de alcanzar su anhelado objetivo.

Su meta es recaudar US$50.000. Por ello, ha organizado una campaña para reunir los fondos necesarios para estudiar lo que siempre soñó. Quienes deseen colaborar pueden contactarse directamente con ella o revisar la información disponible en sus redes sociales.

“Gracias a muchas personas que me están ayudando, voy a poder estar allá. Por eso quiero mostrarles mi proceso”, señala. Mostrar ese proceso, además, forma parte de su trasparencia y agradecimiento a quienes le extendieron su apoyo. Desde el inicio de la pandemia, Andrea usó sus redes para visibilizar la vida de las personas con discapacidad. “Sigue siendo necesario decirlo de manera cercana, porque a veces vemos los temas sociales como muy lejanos, y en realidad son muy cotidianos”, nos cuenta.

Un nuevo inicio en la vida de Andrea Burga

Andrea reconoce que este cambio representa un giro radical en su vida. Pasará de la comodidad y la “seguridad” de Lima y de la rutina laboral que le permitió ahorrar, a convertirse, nuevamente, en estudiante. Además, por primera vez vivirá sola, en un país nuevo y lejos de su familia.

“Me preocupa un poco”, admite. Pero, aunque siente temor —como cualquier persona que piensa que la edad puede ser una barrera— también se siente motivada. “Berklee es exigente, pero voy a aprender un montón”, dice con una sonrisa.

“Seguramente al comienzo me va a costar mucho acostumbrarme, a caminar sola en un país más grande… probablemente al inicio diga: ‘devuélvanme a Lima’, pero después tendré que adaptarme”, comenta entre risas. Sabe que habrá momentos duros, pero también muchos por descubrir.

Andrea Burga busca una educación musical más inclusiva en Perú

Más allá de su crecimiento personal y académico, Andrea tiene una visión clara: quiere regresar al Perú con las herramientas que le permitan transformar la educación musical y hacerla accesible para más personas con discapacidad.

Comprende que no se trata solo de música, sino de una forma de vivir y sentir. Esa es su verdadera motivación: “Quiero explorar cómo hacer que algo artístico sea accesible para todas las personas en Perú”.

“La lectura musical no es accesible para todos. Me gustaría enseñar cómo volverla accesible, usar software y traer ese conocimiento de regreso”, comenta. También sueña con ampliar el concepto de accesibilidad a la experiencia artística completa: desde las portadas de los discos hasta los conceptos visuales de un álbum.

Como ella misma lo expresa: “Las experiencias musicales no son solamente auditivas”, y por eso quiere explorar nuevas formas de incluir a todos los públicos en la vivencia del arte.