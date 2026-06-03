La SUNEDU reconoce la validez académica de los programas con RVOE de TECH Universidad

La Dra. Brenda Victoria Beraún Ferreyra, directora de la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria de SUNEDU, junto al Mtro. Gerardo Daniel Orozco Martínez, rector de TECH Universidad.

La Dra. Brenda Victoria Beraún Ferreyra, directora de la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria de SUNEDU, junto al Mtro. Gerardo Daniel Orozco Martínez, rector de TECH Universidad.

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En un encuentro estratégico para la cooperación educativa entre México y Perú, el Mtro. Gerardo Daniel Orozco Martínez, rector de TECH Universidad , sostuvo una reunión institucional con la Dra. Brenda Victoria Beraún Ferreyra, directora de la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

La reunión representó un importante avance para la internacionalización académica de TECH Universidad y el fortalecimiento de la movilidad profesional de estudiantes y egresados peruanos. De este modo, reafirmó que los títulos universitarios emitidos por la institución, que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en México, son reconocidos oficialmente en Perú conforme al marco normativo vigente.

De acuerdo con información oficial presentada por la SUNEDU, entre 2021 y marzo de 2026 todas las solicitudes de reconocimiento de títulos otorgados por TECH Universidad han sido aprobadas favorablemente por el organismo educativo. La mayoría de estos reconocimientos corresponde a grados de maestría obtenidos por ciudadanos peruanos, reflejando la creciente confianza y presencia académica de la universidad en Perú.

Este reconocimiento reviste una relevancia trascendental para los egresados peruanos, ya que les permite validar oficialmente sus estudios ante las autoridades educativas de Perú. Gracias a ello, se facilita el acceso a mejores oportunidades laborales, concursos públicos, ejercicio profesional, continuidad académica y procesos de especialización o doctorado dentro del sistema educativo del país.

TECH Universidad, comprometida con el desarrollo profesional en América Latina

Durante el encuentro, el Mtro. Gerardo Daniel Orozco Martínez destacó que el reconocimiento internacional de títulos representa uno de los pilares estratégicos de TECH Universidad. Así, resaltó que “nuestro compromiso es ofrecer programas académicos con validez y proyección internacional, que permitan a nuestros estudiantes trascender fronteras y fortalecer su desarrollo profesional con reconocimiento oficial en distintos países de Hispanoamérica”.

Por su parte, la Dra. Brenda Victoria Beraún Ferreyra reiteró la importancia de mantener mecanismos de orientación y coordinación institucional que permitan brindar claridad y certeza jurídica a los estudiantes y egresados interesados en realizar procesos de reconocimiento de grados y títulos extranjeros en Perú.

La reunión también permitió fortalecer los lazos institucionales entre TECH Universidad y las autoridades peruanas de educación superior, consolidando una agenda de cooperación orientada a impulsar la educación internacional, la movilidad académica y el reconocimiento profesional en la región. La institución universitaria cuenta con la Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), organismo referente en México en materia de evaluación y aseguramiento de la calidad académica.

Con estas acciones, reafirma su liderazgo como una institución comprometida con la excelencia académica, la proyección internacional y la generación de oportunidades globales para sus estudiantes y egresados.

TECH es la mejor universidad online del mundo según Forbes

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la "mejor universidad online del mundo", destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.

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