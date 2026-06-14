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Sociedad

Sicarios acribillaron a joven universitario que acababa de sustentar tesis en Barranca: asesinato habría sido un error

Familiares y amigos marcharon exigiendo justicia, ya que el joven había sustentado su tesis recientemente y estaba a punto de graduarse como ingeniero agrónomo. Las autoridades investigan el caso.

Familiares y allegados de la víctima piden celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los implicados.
Familiares y allegados de la víctima piden celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los implicados. | Composición LR
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Un joven universitario que estaba a punto de convertirse en ingeniero agrónomo fue asesinado a balazos en la provincia de Barranca. La víctima, identificada como Samir Boyer Padilla, de 24 años, murió tras ser atacada por dos sujetos armados cuando conversaba con amigos en un parque ubicado frente al mercado Nuevo Amanecer.

El crimen ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. del 31 de mayo. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), los atacantes habrían confundido al joven con otra persona y abrieron fuego directamente contra él.

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La muerte de Boyer Padilla ha generado indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes exigen una rápida identificación y captura de los responsables. El universitario había sustentado su tesis una semana antes del ataque y estaba próximo a obtener el título profesional de ingeniero agrónomo.

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¿Cómo ocurrió el asesinato?

Según las diligencias policiales, el joven se encontraba recostado sobre el automóvil de uno de sus amigos en las inmediaciones del mercado Nuevo Amanecer cuando fue sorprendido por dos hombres armados que salieron de un callejón del centro de abastos.

Testigos indicaron que los sujetos dispararon sin mediar palabra. El primer impacto alcanzó una de las piernas de la víctima, impidiéndole escapar. Luego, los atacantes se acercaron y continuaron disparando hasta completar cuatro impactos de bala antes de huir por el mismo pasaje por el que aparecieron.

Tras el ataque, los amigos de Boyer Padilla lo trasladaron de emergencia al hospital de la jurisdicción en un vehículo de transporte público. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

La necropsia reveló que los proyectiles ocasionaron graves daños internos, entre ellos una herida perforante en el hígado, laceración del pedículo hepático y un hemoperitoneo masivo.

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Policía investiga posible confusión de persona

La principal hipótesis de la División Policial de Barranca es que los sicarios se equivocaron de objetivo. El coronel PNP Wilfredo Wyngart Ferruzo informó que, minutos antes del crimen, se habría producido una pelea durante una celebración realizada dentro del mercado Nuevo Amanecer.

Familiares y testigos señalaron que un ciudadano extranjero protagonizó una discusión física con un hombre cuyas características físicas eran similares a las de Samir Boyer Padilla, por lo que los atacantes habrían confundido a la víctima.

Además, las investigaciones preliminares apuntan a que los presuntos autores del asesinato trabajarían en sectores informales del mercado. No obstante, la Policía continúa recopilando evidencias para confirmar esta versión.

Agentes especializados revisan imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y determinar su identidad.

Familiares exigen justicia

En medio del dolor, familiares, amigos y compañeros de estudios realizaron una movilización por las principales calles de Barranca con el féretro del joven universitario. La marcha culminó en los exteriores de la sede local del Ministerio Público, donde exigieron celeridad en las investigaciones.

El padre de la víctima, quien es miembro en actividad de la Policía Nacional del Perú, viajó desde el interior del país para acompañar a su familia y solicitar garantías para el esclarecimiento del caso.

Por su parte, Kiara Boyer, hermana del fallecido, indicó que los familiares han iniciado una búsqueda de información entre comerciantes y vecinos del mercado Nuevo Amanecer con el objetivo de identificar a los responsables.

"Queremos justicia para Samir. No podemos permitir que este crimen quede impune", manifestó la familia, que también alertó sobre el incremento de la inseguridad ciudadana en la provincia.

Mientras continúan las investigaciones, la muerte del joven profesional ha conmocionado a Barranca, donde vecinos y autoridades demandan acciones más contundentes para enfrentar la creciente ola de violencia.

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