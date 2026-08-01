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Un atentado con camión bomba sacudió la madrugada de este sábado a Cúcuta, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, cuando el vehículo con explosivos detonó junto a un comando de la Policía. El ataque dejó un saldo preliminar de 11 heridos —ocho uniformados y tres civiles—, destrozos en edificaciones cercanas y detonaciones posteriores que obligaron a desplegar un amplio operativo de seguridad, mientras las autoridades investigan e instauraron una recompensa para capturar a los responsables.

El secretario de Seguridad Ciudadana departamental, George Quintero, calificó lo sucedido como "un hecho atroz y violento", al lamentar las consecuencias en una zona cercana al mercado mayorista Cenabastos. La explosión ocurrió seis días antes de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, bajo un contexto de recrudecimiento de la violencia política y armada en Colombia.

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De la Espriella condena atentado previo a su toma de poder

El presidente electo Abelardo de la Espriella condenó en su cuenta de X el ataque a 400 kilómetros de Bogotá. "Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad". Asimismo, el abogado de derecha ofreció su respaldo a las víctimas uniformadas y ratificó que el orden público será el eje central de su administración.

Su postura política reafirma la doctrina de mano dura que el líder conservador promovió durante su campaña electoral. Su plan de gobierno contempla una ofensiva directa hacia las guerrillas y redes del narcotráfico, apoyada en el fortalecimiento de alianzas militares con Estados Unidos e Israel. Además, su gabinete cancelará los diálogos de paz impulsados por la gestión saliente de Gustavo Petro, a la cual responsabiliza por el deterioro del orden social en múltiples territorios del país.

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Despliegue de seguridad tras reciente atentado previo a la posesión

A pocos días de la ceremonia fijada para el 7 de agosto, el atentado sacudió el panorama institucional previo a la llegada del nuevo mandatario. Rompiendo la costumbre constitucional de asumir en la sede legislativa capitalina, Abelardo de la Espriella logró trasladar el acto formal a Cali, luego de que el gobierno saliente de Gustavo Petro desautorizara su intención original de jurar en una unidad militar del Cauca. Ante las constantes amenazas vertidas por organizaciones rebeldes y el recuerdo de hechos trágicos como el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay en 2025, unos 11.000 miembros de la fuerza pública custodiarán los accesos terrestres, marítimos y aéreos durante el evento político.

El ambiente preelectoral registró graves episodios de violencia mediante el uso de drones explosivos e incesantes ataques contra tropas oficiales en diversas regiones del país. En ese hostil contexto, el jefe de Estado saliente observó el colapso del proceso negociador con estructuras al margen de la ley, mientras la futura administración ratifica un giro radical en materia defensiva, pues existirían planes dirigidos a segar la vida del presidente de 48 años.

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Petro viaja a Cuba en la recta final de su mandato

Durante una jornada marcada por las repercusiones del atentado en Cúcuta, el mandatario saliente Gustavo Petro realizó una visita oficial a Cuba con el propósito de reunirse con Miguel Díaz-Canel. El jefe de Estado justificó la elección de la isla caribeña para su gira internacional de cierre al manifestar su apoyo institucional frente a los bloqueos de Estados Unidos, al tiempo que abordó asuntos estratégicos de seguridad regional, manteniendo reserva inicial respecto al hecho de violencia registrado en territorio fronterizo.

Previo a su partida, Petro declaró textualmente en X: "Quiero oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde", reafirmando su postura crítica ante las maniobras militares de Washington. De esa manera, el viaje simboliza la culminación de un mandato enfocado en la negociación con grupos armados, marco previo al relevo de un sucesor que anticipa un viraje exterior hacia la alianza con la administración estadounidense e Israel.