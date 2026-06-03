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Este distrito de Lima Metropolitana realizará una campaña veterinaria GRATIS el viernes 5 de junio: conoce el horario y lugar de atención

Durante la actividad se realizarán evaluaciones veterinarias, desparasitaciones y registro de mascotas, fortaleciendo la salud animal y promoviendo la convivencia responsable.

Los vecinos de este distrito de Lima podrán acceder a estos servicios sin costo y recibir orientación especializada para el cuidado adecuado de sus mascotas.
Los vecinos de este distrito de Lima podrán acceder a estos servicios sin costo y recibir orientación especializada para el cuidado adecuado de sus mascotas. | Foto: composición LR
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La Municipalidad de Jesús María anunció una nueva campaña veterinaria gratuita dirigida a perros, gatos y otras mascotas del distrito. La iniciativa busca acercar servicios básicos de salud animal a los vecinos y promover prácticas de cuidado responsable para mejorar el bienestar de los animales de compañía.

Como parte de esta jornada, la comuna pondrá a disposición atención preventiva y orientación especializada para los dueños de mascotas. Además, recordó que el ingreso será por orden de llegada, por lo que recomendó a los asistentes acudir con anticipación para evitar contratiempos durante el desarrollo de la actividad.

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¿Dónde se realizará la campaña veterinaria gratuita y a qué hora?

La campaña se llevará a cabo el viernes 5 de junio en el parque Alberti, ubicado en el jirón Caracas, cuadra 24, en el distrito de Jesús María. La atención estará disponible desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m.

El municipio informó que en el lugar se instalarán módulos especiales para atender a las mascotas y brindar los distintos servicios programados. Los propietarios deberán permanecer atentos a las indicaciones del personal encargado durante el proceso de atención.

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Campaña Veterinaria gratuita

Campaña Veterinaria gratuita

¿Qué servicios ofrecerá esta campaña veterinaria gratuita?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consultas médicas veterinarias, que incluirán una evaluación general de las mascotas y recomendaciones sobre sus cuidados básicos.

Asimismo, se realizará el registro de mascotas para facilitar su identificación, se ofrecerán servicios de desparasitación según la evaluación previa de cada animal y se brindará orientación sobre tenencia responsable, con información relacionada al cuidado adecuado, el uso de espacios públicos y las obligaciones de los propietarios.

La Municipalidad de Jesús María señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos por fortalecer la salud animal, fomentar una convivencia responsable entre vecinos y promover el bienestar de las mascotas dentro del distrito.

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