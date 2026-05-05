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Más de 4 mil peruanos han sido repatriados o deportados de EEUU en los últimos 15 meses

Hoy la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, brindó asistencia legal a 105 peruanos repatriados procedentes de los EEUU por su situación migratoria irregular. En el mismo período se orientó a 114 personas con mandatos de detención o requisitorias y se garantizó la protección de 113 menores repatriados.

Peruanos repatriados son asistidos legalmente.
Peruanos repatriados son asistidos legalmente.
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Tras las decisiones de Donald Trump de expulsar de Estados Unidos a miles de migrantes, avanza el proceso de repatriación o deportación de personas en situación migratoria irregular en Perú. Según el último reporte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde febrero del 2025 hasta mayo del 2026, la Defensa Pública ha asistido a un total de 4.159 personas repatriadas.

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Las autoridades del Gobierno peruano confirmaron que el proceso de repatriación de connacionales se ha mantenido estable y dentro de las garantías de respeto a los derechos humanos de los peruanos que regresan al país.

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Desde la Cancillería aseguraron que actualmente Perú no atraviesa ninguna crisis ni riesgo de ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Este miércoles, el Minjusdh, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, brindó asistencia legal en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a 105 ciudadanos peruanos repatriados, procedentes de EE. UU. por su situación migratoria irregular.

PUEDES VER: 12 mil peruanos fueron deportados de Estados Unidos desde el 2022

Informaron que, como parte de los protocolos de actuación, se identificó a 86 varones y 19 mujeres, entre quienes se encontraban tres ciudadanos con requisitorias vigentes emitidas por diversas instancias judiciales del Perú.

Estos corresponden a delitos de hurto agravado (Corte Superior de Justicia de Lima), violencia familiar (CSJ Junín) y homicidio calificado (CSJ El Agustino), en cuyos casos se cumplió con las diligencias de ley.

La labor de asistencia legal brindada por la Defensa Pública forma parte de una estrategia sostenida de atención integral.

De febrero del 2025 a mayo del 2026, el sector Justicia ha logrado identificar y orientar a 114 personas con mandatos de detención o requisitorias. Además, se garantizó la protección de los derechos de 113 menores de edad en situación de repatriación.

Estas acciones se desarrollaron en estrecha coordinación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Pública, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estamos reafirmando el compromiso del Estado peruano en la protección de sus ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad y retorno al país de origen”, dijo el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

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