Presidente de la Corte de Lambayeque realizó visita institucional a la Subsede Judicial de Jaén y destacó compromiso del personal

Durante la visita, el Dr. Bravo Llaque constató el compromiso del equipo judicial, que trabaja hasta pasadas las 7:30 p.m., garantizando un servicio eficiente. Fuente: difusión.

Durante la visita, el Dr. Bravo Llaque constató el compromiso del equipo judicial, que trabaja hasta pasadas las 7:30 p.m., garantizando un servicio eficiente. Fuente: difusión.

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Como parte de una agenda de trabajo descentralizada orientada a fortalecer la administración de justicia en las provincias del Distrito Judicial de Lambayeque, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, llegó a la ciudad de Jaén, donde realizó una visita institucional a la subsede judicial, con la finalidad de conocer directamente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y las condiciones en las que magistrados y servidores desarrollan sus labores.

Durante su recorrido, el titular de la Corte de Lambayeque constató el compromiso del equipo judicial, al verificar que jueces, personal jurisdiccional y administrativo continuaban desempeñando sus funciones hasta pasada las 7:30 de la noche, reflejando la responsabilidad y vocación de servicio que impulsa el cumplimiento oportuno de las metas institucionales.

El doctor Bravo Llaque destacó el esfuerzo permanente de los integrantes de la subsede de Jaén, quienes con su trabajo diario contribuyen a brindar una atención más rápida y efectiva a los ciudadanos que recurren al sistema de justicia.

“Recorrer nuestras sedes permite conocer de cerca el esfuerzo de quienes hacen posible el servicio de justicia. Este compromiso fortalece nuestra misión de impulsar una gestión al servicio de las personas”, expresó.

La visita permitió además recoger las principales necesidades y propuestas de mejora planteadas por los trabajadores judiciales, reafirmando el compromiso de la actual gestión de continuar implementando acciones que fortalezcan la labor jurisdiccional y administrativa en las sedes descentralizadas.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo una administración de justicia accesible, eficiente y comprometida con la ciudadanía.