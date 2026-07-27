Diversos incendios forestales golpean España, Francia y Portugal en medio de temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C

El incendio en Ávila, el mayor en la historia reciente de España, ha afectado cerca de 50.000 hectáreas. Foto: AFP.

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En España, los equipos de emergencia lograron ralentizar el avance de los incendios más graves, aunque las autoridades advirtieron que los focos continúan activos y sin estar completamente controlados. El Gobierno español busca estabilizar los perímetros antes de la llegada del nuevo episodio de calor previsto desde el miércoles.

El incendio originado en la provincia de Ávila y extendido hacia la región de Madrid es considerado por el Ejecutivo como el mayor incendio forestal de la historia reciente del país, con cerca de 50.000 hectáreas afectadas y alrededor de 75.000 personas evacuadas entre residentes y turistas.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lunes la zona afectada en Castellón, otro de los puntos golpeados por el fuego, y advirtió sobre la complejidad de los próximos días. "Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas", afirmó y, además, vinculó la emergencia con los efectos del cambio climático.

"No es una sucesión de episodios aislados", sino "la expresión más dolorosa de una emergencia climática", señaló. Además, agregó: "Ya no es una excepción, es la regla en sí misma".

Francia enfrenta uno de sus peores incendios recientes

En Francia, un incendio en las cercanías de Burdeos consumió aproximadamente 42.000 hectáreas, una superficie equivalente a dos veces la ciudad de Buenos Aires, y obligó a evacuar a unas 220.000 personas.

Aunque las condiciones mejoraron ligeramente por una lluvia débil y el rocío de la mañana, las autoridades mantienen la alerta debido a la llegada de una nueva ola de calor con temperaturas superiores a los 40 °C en algunas zonas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que el fuego no avanzó durante la noche, pero precisó que todavía no está controlado.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión de crisis con miembros de su Gobierno y se trasladó al suroeste del país para respaldar a los equipos de emergencia y autoridades locales.

La situación llevó a la Unión Europea a reforzar su apoyo a Francia con más recursos aéreos para combatir las llamas. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, describió la operación: "una carrera contrarreloj".

Desde comienzos de año, los incendios han destruido alrededor de 116.000 hectáreas en territorio francés, según las autoridades, que advirtieron que la temporada de incendios todavía está lejos de terminar.

Portugal moviliza a más de 1.000 bomberos ante riesgo extremo

Portugal también enfrenta varios incendios activos en el norte y centro del país, con más de 1.000 bomberos, además de aviones y helicópteros, desplegados para contener las llamas.

Los principales focos se concentran en las regiones de Santarém, Guarda, Braga y Bragança, donde el fuego afecta principalmente zonas de matorrales y áreas con vegetación seca.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) mantiene el nivel de riesgo de incendio en máximo o muy elevado en gran parte del territorio debido al aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 40 °C en regiones del centro y sur.

Portugal, uno de los países europeos más afectados históricamente por incendios forestales, aún mantiene el recuerdo de la tragedia de 2017, cuando los fuegos dejaron más de un centenar de muertos.

La península ibérica enfrenta una mayor vulnerabilidad por la combinación de sequías prolongadas, altas temperaturas y vegetación seca, fenómenos que los gobiernos relacionan con el impacto del cambio climático.

Las autoridades de los tres países afrontan ahora una carrera contra el tiempo para contener los incendios antes de que las nuevas condiciones extremas favorezcan la expansión del fuego.