Corte de Lambayeque fortalece articulación con operadores de justicia de la Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén

Durante el encuentro, se expusieron los logros de la Unidad Piloto de Flagrancia, destacando la rápida respuesta y colaboración entre Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública. Fuente: difusión.

Durante el encuentro, se expusieron los logros de la Unidad Piloto de Flagrancia, destacando la rápida respuesta y colaboración entre Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública. Fuente: difusión.

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Con el propósito de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones que integran el sistema de justicia penal, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, sostuvo una reunión de coordinación con los operadores de justicia que forman parte de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén, a fin de conocer de primera mano los avances, logros y retos de este modelo de atención inmediata frente al delito.

Durante la reunión, los representantes de las instituciones que conforman esta unidad expusieron los resultados obtenidos desde su implementación, destacando el trabajo conjunto que permite una respuesta más célere y eficiente en los casos de flagrancia delictiva, mediante la coordinación permanente entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública.

El titular de la Corte de Lambayeque resaltó la importancia de consolidar este modelo de justicia, que busca brindar una atención oportuna a la ciudadanía, optimizando los tiempos procesales y garantizando una administración de justicia cercana a las personas.

En esta jornada participaron la doctora Mayra Susy Fuentes Vásquez, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Jaén; la doctora Yanali Sánchez Guevara y el doctor Ronaldo Jesús Pacheco Bancayán, fiscales adjuntos provinciales de la misma fiscalía; el coronel PNP Jesús Pomar Vásquez, jefe de la División Policial (Divpol) Jaén; el CPC David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque; y el ingeniero Luis Urcia Leyva, subadministrador de la subsede de Jaén.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los operadores de justicia para identificar oportunidades de mejora, fortalecer los procedimientos establecidos y continuar impulsando una justicia eficiente y orientada al servicio de la ciudadanía.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de coordinación interinstitucional que contribuyan a una gestión al servicio de las personas y a una respuesta efectiva frente a la criminalidad.