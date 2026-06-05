Te estamos buscando: adulto mayor con Alzheimer se encuentra desaparecido desde el lunes en Independencia

Un adulto mayor, Delfín Amaro, se encuentra desaparecido en el distrito de Independencia, Lima Norte. Fue visto por última vez en la zona de Los Alisos y frente a la estación Naranjal. | Foto:difusión/Mininter/Composición LR

Un adulto mayor, Delfín Amaro, se encuentra desaparecido en el distrito de Independencia, Lima Norte. Fue visto por última vez en la zona de Los Alisos y frente a la estación Naranjal. | Foto:difusión/Mininter/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un adulto mayor identificado como Delfín Amaro permanece desaparecido tras ser visto por última vez en el distrito de Independencia, en Lima Norte. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares en conversación con La República, el último paradero conocido fue en la zona de Los Alisos, frente a la estación Naranjal del Metropolitano, y desde entonces no se conoce su ubicación.

La familia informó que Delfín Amaro desapareció mientras se encontraba en Lima Norte y pidió el apoyo de la ciudadanía para ayudar a encontrarlo. Según explicaron sus allegados, padece Alzheimer y, cuando atraviesa situaciones de estrés, puede bloquearse y olvidar información importante, lo que incrementa la preocupación por su estado y ubicación.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

Últimos lugares en los que fue visto Delfín Amaro antes de su desaparición

Según relató su hija, una vecina aseguró haber encontrado a Delfín Amaro cerca de un grifo en la zona de Los Alisos. La mujer lo habría invitado a subir a un vehículo para ayudarlo, pero el adulto mayor decidió descender poco después, a la altura de la pastelería Liz, ubicada cerca de la pista principal del sector.

Tras bajar del automóvil, continuó caminando en dirección al mercado Los Incas. De acuerdo con el testimonio de la familia, ese habría sido uno de los últimos puntos donde fue visto antes de que volviera a perderse su rastro. Desde entonces, sus allegados no han logrado obtener información confirmada sobre su ubicación.

Se busca a Delfin Amaro, quien desapareció en Independencia. Foto: difusión

Familia solicita ayuda para encontrar al adulto mayor desaparecido

Los familiares indicaron que existe la posibilidad de que Delfín Amaro haya abordado algún vehículo de transporte público para desplazarse hacia otras zonas de Lima. Debido a ello, la búsqueda se ha extendido a distintos puntos de la ciudad mientras continúan recibiendo información de personas que creen haberlo visto.

Al momento de su desaparición, vestía un polo negro, pantalón plomo y llevaba un sombrero de diseño militar. La familia exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de inmediato a los números 965 229 916 o 924 294 604. Asimismo, reiteró que cualquier dato puede resultar clave para lograr su ubicación y permitir su regreso seguro a casa.