Sicarios atacan combi en plena ruta en el Callao: chofer, cobrador y pasajera terminan heridos

Presuntos extorsionadores atacaron una combi en el Callao, dejando heridos al conductor, cobrador y una pasajera. El ataque se dio en la ruta Plaza 2 de Mayo-La Punta. | 24 horas

Presuntos extorsionadores atacaron una combi en el Callao, dejando heridos al conductor, cobrador y una pasajera. El ataque se dio en la ruta Plaza 2 de Mayo-La Punta. | 24 horas

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Presuntos extorsionadores atacaron a balazos una combi que cubría la ruta Plaza 2 de Mayo-La Punta en el Callao. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Marco Polo con el jirón Alberto Secada, cuando delincuentes que se movilizaban en un automóvil negro abrieron fuego contra la unidad de transporte público.

Como consecuencia del ataque, el conductor, el cobrador y una pasajera resultaron heridos. Los tres fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo observación médica. En la escena, peritos de criminalística hallaron doce casquillos de bala.

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Investigan presunto caso de cobro de cupos

Las primeras investigaciones apuntan a un nuevo caso vinculado a la extorsión contra empresas y conductores de transporte público. De acuerdo con información preliminar, las unidades de esta ruta habrían estado pagando cupos a la organización criminal conocida como Callao Unido.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del atentado, mientras crece la preocupación por los constantes ataques contra transportistas en Lima y Callao.

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