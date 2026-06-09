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Jueza ordena detención judicial por flagrancia delictiva para ciudadanos extranjeros dedicados presuntamente al préstamo "gota a gota"

La magistrada del Segundo Juzgado de Flagrancia de Piura aprobó la convalidación de la detención de ocho colombianos por siete días. Están involucrados en delitos graves relacionados con explosivos.

El Ministerio Público busca realizar diligencias urgentes para esclarecer los hechos. Fuente: difusión.
El Ministerio Público busca realizar diligencias urgentes para esclarecer los hechos. Fuente: difusión.
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La magistrada del Segundo Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura declaró fundado el pedido de convalidación de la detención en flagrancia por siete días para ocho personas de nacionalidad colombiana, detenidas el sábado 6 de junio en la urbanización Galilea Monte Verde de Castilla.

El Ministerio Público solicitó dicha medida con la finalidad de que se realicen las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos en los que se encuentran implicados Oscar D. Ch. G., Oscar A. M. G., Juan J. O. A., Laura S. C. L., Michael S. B. A., Elías N. B., Juan A. G. J. y Mauricio H. A., por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de suministro o tenencia de materiales explosivos, así como del delito de uso o porte de municiones, en agravio del Estado.

PUEDES VER: Corte Superior de Justicia de Piura designa a nuevos jueces | piura | La República

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Asimismo, se les investiga por la presunta comisión del delito contra la confianza y la buena fe en los negocios, en la modalidad de usura, en agravio de personas en proceso de identificación.

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