Caso Zoila Castillo: PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara por doble crimen en San Martín

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El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó nueve meses de prisión preventiva para Alexis Alcántara Tellería, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de seis años en la región San Martín. El Ministerio Público le imputa los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

La jueza Giovana Bautista Valencia sustentó su decisión bajo el argumento de que se cumplen los presupuestos de ley, como que la prognosis de la pena es mayor de cinco años, así como que existe peligro de fuga y obstaculización de la justicia por parte del procesado.

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PJ ordena prisión preventiva contra Alexis Alcántara

Doble crimen en San Martín

Este caso se reveló tras el hallazgo del cuerpo del menor en una zona de Uchiza. Tres días después, las autoridades ubicaron los restos de Zoila a unos 100 metros de distancia. Según información policial, Alcántara reconoció durante los interrogatorios que mantenía una relación sentimental con la víctima y que ambos coincidieron en Tarapoto junto al niño antes de trasladarse a Tocache.

La captura del sospechoso se produjo en el distrito limeño de Jesús María, luego de que los investigadores reunieran los primeros elementos de prueba. Durante la intervención, las autoridades incautaron una camioneta que presuntamente utilizó para movilizar a la madre y al menor durante su permanencia en la región San Martín.