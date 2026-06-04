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“Ni una menos”: miles marchan en Argentina por el feminicidio de una menor de 14 años y denuncian los recortes de Milei

Organizaciones denunciaron recortes en programas de asistencia y prevención de la violencia de género, además del cierre de áreas especializadas durante el gobierno de Javier Milei.

Las manifestantes denunciaron el desmantelamiento de políticas de género bajo el Gobierno de Javier Milei
Las manifestantes denunciaron el desmantelamiento de políticas de género bajo el Gobierno de Javier Milei | AFP
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Miles de personas participaron en una nueva jornada de movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos en distintos puntos de Argentina. La protesta coincidió con el undécimo aniversario del movimiento y estuvo marcada por la conmoción que generó el feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba. Las manifestantes reclamaron justicia y cuestionaron las políticas del Gobierno de Javier Milei en materia de violencia de género.

Las concentraciones reunieron a jóvenes, organizaciones feministas, sindicatos y partidos opositores en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, las participantes denunciaron el aumento de la agresión contra las mujeres y exigieron mayor presencia estatal. En las inmediaciones del Congreso Nacional se multiplicaron los carteles con mensajes de protesta, entre ellos uno que advertía: “Estamos a 10 femicidios del Mundial”.

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Denuncian desmantelamiento de políticas de género

Uno de los principales ejes de la marcha fue la crítica a las decisiones adoptadas por la administración de Milei desde diciembre de 2023. Los grupos denunciaron la reducción de recursos destinados a la prevención de la violencia machista, el cierre de áreas especializadas y el debilitamiento de programas de asistencia.

La economista y referente feminista Luci Cavallero afirmó a EFE que el país atraviesa un escenario de regresión. “Estamos ante un Gobierno nacional que pone en retroceso muchos de los logros del movimiento feminista en los últimos años”, sostuvo. Además, calificó el caso de Agostina Vega como una “desidia organizada desde el Estado” y cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de la búsqueda de la adolescente.

Según un informe citado por organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres, las partidas destinadas a políticas de género sufrieron fuertes recortes respecto a años anteriores. Asimismo, señalaron la desaparición de organismos especializados y la reducción de programas de acompañamiento para las víctimas.

En el acto central realizado frente al Congreso, el documento leído por las actrices Thelma Fardin y la cantante Cazzu denunció lo que definieron como un “antifeminismo de Estado”. “Nuestras vidas no son desechables”, expresaron ante miles de asistentes.

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Patricia Bullrich defiende gestión y Milei respalda

Mientras las movilizaciones se desarrollaban en todo el país, la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, respondió a las críticas con un mensaje publicado en redes sociales. La funcionaria aseguró que durante la gestión de Milei los feminicidios disminuyeron un 25% y destacó la creación del Registro de ADN para Violadores y el fortalecimiento del sistema penitenciario.

El presidente argentino respaldó públicamente la postura de la ministra. El líder de derecha compartió el mensaje en sus redes sociales y lo acompañó con una sola palabra: “Masterclass”.

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Cada 44 horas una mujer es asesinada en Argentina

De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios difundido por la ministra Alejandra Monteoliva, durante 2025 una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas en Argentina. El informe contabilizó 200 víctimas, frente a las 228 registradas el año anterior.

Sin embargo, las organizaciones feministas cuestionaron esas cifras. Sostienen que los registros oficiales no reflejan la totalidad de los casos y afirman que hubo al menos 71 víctimas más. Además, remarcan que la agresión no puede medirse únicamente a partir de los asesinatos consumados.

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