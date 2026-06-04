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Disparan contra bus de la Nueva América en plena ruta en San Juan de Miraflores: unidad estaba llena de pasajeros

El atentado ocurrió en el paradero El Hueco, donde dos delincuentes dispararon al asiento del conductor de la Nueva América. Los pasajeros se arrojaron al piso al escuchar los balazos.

Los pasajeros optaron por tirarse al suelo a fin de evitar los disparos de los delincuentes.
Los pasajeros optaron por tirarse al suelo a fin de evitar los disparos de los delincuentes. | Composición LR
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Un bus de la empresa de transportes Nueva América fue atacado a balazos por presuntos sicarios durante la noche del miércoles 3 de junio en el distrito de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió a pesar de que la compañía ya venía pagando cupos a una organización criminal que opera en Lima Sur, según reveló una fuente vinculada a la empresa.

El ataque se registró alrededor de las 8.35 p. m. en el paradero conocido como El Hueco, ubicado en la avenida Edilberto Ramos, en la zona de Pamplona Alta. De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a la compañía, dos delincuentes dispararon contra la unidad cuando esta se encontraba en pleno recorrido y apuntaron directamente hacia el asiento del conductor.

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Bus estaba lleno de pasajeros

Los disparos desataron momentos de pánico entre los pasajeros. Testigos indicaron que, al escuchar los disparos, los ocupantes del vehículo se arrojaron al piso para protegerse mientras preguntaban entre gritos si el chofer había resultado herido.

Según las primeras versiones, los atacantes aprovecharon que el paradero se encuentra en una zona poco transitada durante las noches. Dos sujetos no descendieron del vehículo en el que se movilizaban y ejecutaron el atentado para luego huir rápidamente del lugar.

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Empresa ya era víctima de extorsiones

De acuerdo con la información preliminar, la empresa se encontraba pagando una suma de dinero a una banda de extorsionadores que opera en Lima Sur antes de sufrir este nuevo atentado. Además, señalaron que toda la ruta de la compañía se encuentra bajo constante presión de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

La problemática, según indicaron, no se limita a la zona sur de la capital, sino que también afecta a empresas de transporte que operan en Lima Norte, donde las extorsiones continúan expandiéndose.

Tres atentados en menos de dos años

Registros de la empresa detallan que entre 2024 y 2025 Nueva América ha sido blanco de al menos tres ataques criminales en Lima. El caso más grave ocurrió el 8 de septiembre del año pasado, cuando un conductor fue asesinado por un falso pasajero mientras realizaba su recorrido por la avenida Central durante las primeras horas de la mañana.

Tras aquel crimen, la administración decidió suspender temporalmente sus operaciones como medida de seguridad. Luego del ataque ocurrido el miércoles en San Juan de Miraflores, los dirigentes de la empresa evalúan nuevamente la posibilidad de paralizar el servicio para proteger a sus trabajadores y usuarios.

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