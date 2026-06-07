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Choque entre tren y bus genera fuerte tráfico en la Carretera Central: siniestro moviliza 4 unidades de bomberos

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú evalúa los daños tras el accidente que involucró a un bus interprovincial, un tren y una mototaxi.

Las autoridades atienden la emergencia que ha generado congestión en la zona.
Las autoridades atienden la emergencia que ha generado congestión en la zona. | RGNoticias
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Un accidente vehicular entre un bus interprovincial y un tren se registró durante la tarde de este domingo en el distrito de Ate, lo que generó la movilización de cuatro unidades de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que acudieron al lugar para atender la situación. El siniestro ha generado fuerte congestión vehicular en la Carretera Central, mientras las autoridades atienden la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue reportada a las 3:28 p. m. y ocurrió en las inmediaciones de la Cooperativa Producciones Especiales La Unión A, en Ate. Hasta la zona fueron enviadas cuatro unidades de emergencia: dos ambulancias, una unidad de rescate y una autobomba de rescate. Entre los vehículos movilizados figuran las ambulancias AMB138-2 y AMB236-2, la unidad de rescate RES-169 y la autobomba M169-1.

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Autoridades evalúan los daños generados

Los equipos de emergencia y el personal de serenazgo del distrito evalúan la situación en el lugar del accidente. Hasta el momento, los daños solo han sido materiales tras el choque de ambos vehículos, lo cual generó congestión vehicular en las vías cercanas a la zona del siniestro.

Congestión vehicular en la zona del accidente.

Congestión vehicular en la zona del accidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre el reporte de daños en la zona. Al cierre de esta nota, el equipo de rescate continúa atendiendo la emergencia.

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