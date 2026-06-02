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Chefs profesionales revelan el secreto de las lentejas perfectas: 3 ingredientes transforman su sabor por completo

Cocineros vascos señalan que pequeños gestos al final de la cocción son clave para potenciar el sabor del guiso de lentejas.

El guiso de lentejas destaca por su bajo costo, gran aporte nutricional y versatilidad, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que resalta su riqueza en fibra y minerales.
El guiso de lentejas destaca por su bajo costo, gran aporte nutricional y versatilidad, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que resalta su riqueza en fibra y minerales. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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Este clásico de la cocina casera peruana y también española destaca por su gran aporte nutricional, bajo costo y versatilidad. Al respecto, la Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que este alimento contiene fibra, potasio, folato y polifenoles, elementos esenciales para una nutrición equilibrada.

En la gastronomía vasca, reconocidos cocineros aseguran que el éxito de dicho plato reside en pequeños gestos al final de la cocción, lejos de técnicas complejas. Maestros de los fogones como Martín Berasategui, David de Jorge y Karlos Arguiñano comparten distintas versiones del guiso, pero coinciden en la importancia de potenciar su aroma, untuosidad y sabor de fondo.

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¿Qué condimentos secretos usan los chefs vascos para mejorar el guiso de lentejas?

El aceite de oliva constituye el primer elemento esencial en la base del refrito. En las recetas de Martín Berasategui y David de Jorge, este componente graso extrae y transporta los aromas de los condimentos, y aporta brillo y cuerpo al caldo.

El ajo se posiciona como el segundo factor crucial, cuya cocción requiere extrema precaución para eludir notas amargas. Respecto a este vegetal, el multipremiado cocinero aconseja dejar que los dientes 'bailen' en la sartén antes de incorporar la especia, una expresión culinaria que alude al instante exacto en que el calor libera fragancias sin quemar el producto.

Finalmente, el pimentón interviene como el tercer recurso indispensable, integrado apenas durante unos segundos con el fin de impedir que se tueste en exceso. En las elaboraciones mencionadas, dicho polvo colorado intensifica el matiz cromático, suma profundidad y redondea el sabor definitivo del plato.

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¿Qué beneficios aporta y cómo cocinar un plato de lentejas?

La preparación de esta legumbre se inicia con una cocción pausada junto a hortalizas, agua o caldo. El cocinero David de Jorge sugiere sofreír cebolleta, puerro, zanahoria y laurel, para luego añadir tomate, pimentón y chorizo; este guiso se cubre con líquido y hierve durante 45 minutos antes de integrar un refrito de ajo.

Por su parte, Karlos Arguiñano prefiere una alternativa más contundente con la variedad pardina, aguja de ternera, patata, pimiento verde, cebolla, cava y hueso de jamón. El célebre chef junta estos elementos en una cazuela hasta lograr un potaje espeso, aromático y con un perfil de sabor profundo.

Consumir este alimento otorga grandes ventajas nutricionales. La Universidad de Harvard señala que las lentejas son bajas en sodio y grasas saturadas, mientras que la FAO resalta que las legumbres aportan proteínas, fibra, vitaminas del grupo B y minerales, y se consolidan como una opción saludable para la dieta diaria.

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