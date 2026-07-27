Es falso que este video corresponda a una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo: en realidad, el hecho ocurrió en India en enero de 2026

LO FALSO:

Se ha difundido el video de una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo.

LO VERDADERO:

Si bien el video es auténtico, el hecho no es actual ni pertenece a Perú, sino que ocurrió el 30 de enero de 2026 en Kodiyathoor, Kozhikode, India.

En los últimos días, en redes sociales se ha difundido el video de una cámara de seguridad en el que se observa a una niña cruzando una pista corriendo, pero se detiene repentinamente al darse cuenta de que un bus se aproximaba, el cual termina pasando a pocos centímetros de ella. Usuarios afirman que el hecho ocurrió recientemente en Trujillo. Sin embargo, esa versión es falsa.

Descripciones atribuidas al video. Foto: Facebook

Para verificar el origen del material, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens de algunos fotogramas del video. Esto permitió localizar una publicación del medio The Times of India, del 3 de febrero de 2026, en el que se indica que el hecho ocurrió la mañana del 30 de enero de 2026 en la localidad de Kodiyathoor, distrito de Kozhikode, estado de Kerala, India.

Una menor de tres años había descendido de un mototaxi junto a su padre y corrió para cruzar la vía, donde la esperaba su madre. En ese momento, un bus privado se aproximaba. Al notar su cercanía, la niña se detuvo y cambió de dirección, mientras que el conductor frenaba, por lo que no llegó a impactarla.

Nota de The Times of India traducida al español con herramientas de Google. Foto: The Times of India

Se corrobora que el incidente ocurrió el 30 de enero por la fecha detectada en el video. Foto: Facebook

Con la mencionada información como punto de partida, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Kozhikode”, “bus”, “child” (“niña”) y “CCTV” (“cámara de seguridad”), lo que permitió encontrar otras publicaciones que confirmaban el origen del video. Entre ellas figuran notas de The Free Press Journal y ABP Live, que difundieron el mismo material e historia.

Nota de The Free Press Journal traducida al español con herramientas de Google. Foto: The Free Press Journal

Nota de ABP Live traducida al español con herramientas de Google. Foto: ABP Live

Por tanto, es falso que el video corresponda a un hecho reciente ocurrido en Trujillo. En realidad, data del 30 de enero de 2026 en Kozhikode, India.

Conclusión

En síntesis, en los últimos días se ha difundido en redes sociales un video que supuestamente muestra a una niña salvándose de ser atropellada en Trujillo. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa. Una búsqueda en Google permitió encontrar publicaciones de medios de comunicación de India, como The Times of India, The Free Press Journal y ABP Live, que difundieron el mismo material e identificaron la fecha y el lugar real del hecho: 30 de enero de 2026 en Kodiyathoor, Kozhikode, Kerala, India.