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Mesa Directiva del Senado: ninguna lista alcanza los votos necesarios y se dará una segunda votación

La lista encabezada por Miguel Ángel Torres obtuvo 30 votos, mientras que la de Daniel Barragán alcanzó 29. Además, un voto fue impugnado por Patricia Juárez, por lo que Fernando Rospigliosi anunció una nueva votación para elegir la Mesa Directiva del Senado.

Elección se dará nuevamente
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Habrá una segunda votación para elegir la Mesa Directiva del Senado. Así lo anunció Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien preside la sesión, luego de que la lista encabezada por Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) obtuviera 30 votos y la de Daniel Barragán (Obras), 29. Además, un voto fue impugnado por la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular).

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El voto impugnado tenía la cruz marcada sobre el recuadro de la lista 2. Sin embargo, un pequeño trazo en el recuadro de la lista 1 motivó que Patricia Juárez observara la cédula.

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Rospigliosi explicó que la lista ganadora debía alcanzar al menos 32 votos para ser proclamada vencedora. Al no cumplirse ese requisito, suspendió la sesión e informó que se estaban imprimiendo nuevas cédulas para proceder con una segunda votación. En esta nueva ronda, la lista vencedora solo necesitará obtener mayoría simple para ser proclamada.

El desarrollo de la sesión transcurrió con normalidad, aunque dejó algunos momentos llamativos. Antes de iniciarse el escrutinio, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) pidió el uso de la palabra. Sin embargo, Rospigliosi rechazó su solicitud al considerar que no correspondía en ese momento.

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Bloque opositor reveló su voto

El bloque opositor —integrado por el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras— mostró públicamente su voto antes de depositarlo en el ánfora. Previamente, la senadora Ruth Luque y el senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) habían anunciado que adoptarían esta práctica en nombre de la transparencia.

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Durante la votación, el único senador de ese bloque que no mostró su cédula fue Serafín Andrés Luján, representante de Huánuco por Juntos por el Perú en la Cámara de Senadores.

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