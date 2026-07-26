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Bruno Pinasco confiesa el pedido que exigió para aceptar el fin de 'Cinescape' en la TV: "La única condición"

El presentador Bruno Pinasco recordó cómo se negoció el final de 'Cinescape' y confesó que puso una única condición para aceptar que el programa dejara la televisión.

Bruno Pinasco revela detalles del fin de 'Cinescape'. Foto: composición LR/difusión
Bruno Pinasco revela detalles del fin de 'Cinescape'. Foto: composición LR/difusión
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Bruno Pinasco recordó el final de 'Cinescape', el emblemático programa de cine que permaneció durante 25 años en la televisión peruana, y reveló que aceptó su salida de la pantalla chica bajo una única condición.

El conductor de 51 años explicó que, antes de concretar el acuerdo con América Televisión, pidió que el espacio cumpla su aniversario número 25 para cerrar un ciclo que consideraba histórico. "La única condición que puse fue celebrar los 25 años", confesó.

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¿Cuál fue la condición que puso Bruno Pinasco para aceptar el final de 'Cinescape'?

Tras más de un año del fin de 'Cinescape', Bruno Pinasco reveló que no aceptó de inmediato el cierre del programa. Según explicó, su principal pedido fue que el espacio llegue a sus 25 años de emisión para despedirse de la audiencia luego de completar un ciclo que marcó la televisión peruana.

"Yo pedí, la única condición que puse fue celebrar los 25 años, o sea cumplir el ciclo de los 25 años y ahí ya este bueno decir muchas gracias y justamente aprovechar todo el impulso en digital para seguir haciendo contenido ya pero para otro público en otro formato", expresó el conductor.

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Bruno Pinasco explica por qué 'Cinescape' dejó de emitirse tras 25 años

Durante la misma entrevista, Bruno Pinasco aclaró que el levantamiento de 'Cinescape' no estuvo relacionado con una baja en el interés del público. Por el contrario, aseguró que el programa seguía contando con una audiencia fiel, pero que la realidad del mercado publicitario terminó haciendo inviable su continuidad en televisión.

"'Cinescape' cumplió 25 años y básicamente el programa decidimos en mutuo acuerdo con América que llegara a su fin, no por un tema de popularidad ni de audiencia porque el programa siempre fue líder en su audiencia, siempre tuvo un respaldo de un público muy de nicho obviamente, pero fue un tema comercial básicamente", afirmó el hijo de 'Rulito' Pinasco.

El conductor explicó que la caída de la publicidad en los medios tradicionales, impulsada por el crecimiento de las plataformas digitales, afectó la rentabilidad del espacio. "Como sabemos la tanda publicitaria en los medios tradicionales ha bajado bastante por toda esta explosión digital que hay y el programa dejó de ser rentable comercialmente, entonces nosotros somos una coproductora con América y sí pues al ver que era un poco difícil mantener la operación", agregó.

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