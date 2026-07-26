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Accidentes de tránsito dejan 1.881 muertos en lo que va de 2026: exceso de velocidad es la principal causa

La PNP informó que 309 fallecimientos ocurrieron en carreteras. Durante Fiestas Patrias, la Policía desplegará 500 vehículos y agentes especializados en la Red Vial Nacional.

En el Perú, los accidentes de tránsito han dejado 1.881 fallecidos en 2026, según el director de Tránsito de la PNP, general Humberto Alvarado, quien destacó el exceso de velocidad como un factor clave.
En el Perú, los accidentes de tránsito han dejado 1.881 fallecidos en 2026, según el director de Tránsito de la PNP, general Humberto Alvarado, quien destacó el exceso de velocidad como un factor clave. | Difusión
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Los accidentes de tránsito ya dejaron 1.881 personas fallecidas en el Perú en lo que va de 2026, informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, general Humberto Alvarado. Del total, 309 muertes se registraron específicamente en las carreteras del país.

El alto oficial señaló que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores detrás de los siniestros viales, una problemática que se intensifica durante los feriados largos debido al incremento del flujo vehicular en las principales carreteras nacionales.

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“En lo que va del año ya tenemos un lamentable registro de 1.881 muertes a nivel nacional. Si nos remitimos a lo que son las carreteras, son 309 fallecidos que tenemos en nuestros registros. Uno de los indicadores principales sigue siendo el exceso de velocidad”, declaró.

Alvarado también identificó otros factores que incrementan el riesgo de accidentes, como conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar los límites de velocidad y realizar maniobras peligrosas de adelantamiento, especialmente en zonas de curvas y con visibilidad reducida.

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PNP desplegará 500 vehículos por Fiestas Patrias

Las cifras fueron difundidas durante la presentación del plan de operaciones Protección de Carreteras - Viaje Seguro Fiestas Patrias 2026, realizado en el peaje de Villa, ubicado en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur.

Como parte del operativo por el feriado largo, la Policía Nacional anunció el despliegue de agentes especializados y 500 vehículos en distintos puntos de la Red Vial Nacional. El objetivo será prevenir accidentes, brindar asistencia a los viajeros y reforzar la seguridad durante los desplazamientos por las celebraciones del aniversario de la Independencia del Perú.

Las autoridades también presentaron una serie de medidas de prevención dirigidas a conductores y pasajeros, en un contexto de mayor circulación de vehículos por las principales rutas del país.

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Carretera Central registra intensa congestión

Durante la actividad, el general Alvarado también se refirió a la congestión vehicular registrada en la Carretera Central, especialmente en la zona de Matucana. Según indicó, efectivos de la Policía de Carreteras se encontraban trabajando en el lugar para agilizar el tránsito y liberar la vía.

El jefe policial explicó que la Carretera Central es una vía de doble sentido cuya capacidad resulta limitada frente al elevado flujo vehicular que se registra durante los feriados largos.

Por ello, la PNP mantiene coordinaciones con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para evaluar posibles restricciones al tránsito de vehículos pesados durante la madrugada. La medida busca mejorar la circulación y reducir los riesgos de accidentes en los tramos más congestionados.

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