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Flavia Laos quedó en shock al descubrir que Ale Fuller volvió a salir con Pablo Heredia: "Casi me atraganto con mi pan con huevo"

Frente a la propia Ale Fuller, Flavia Laos relató en vivo el impacto que le produjo su ampay con Pablo Heredia, con quien ambas han mantenido un vínculo sentimental.

Alessandra Fuller y Flavia Laos hablaron de Pablo Heredia en 'Arriba mi gente'.
Alessandra Fuller y Flavia Laos hablaron de Pablo Heredia en 'Arriba mi gente'. | Foto: composición LR/Instagram/Latina
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Flavia Laos no ocultó su sorpresa al enterarse de que Alessandra Fuller había compartido nuevamente momentos con su expareja Pablo Heredia. Frente a su amiga, la actriz reveló en el programa ‘Arriba mi gente’ que la noticia la tomó completamente desprevenida y que incluso casi provoca que se atore con su desayuno.

El contexto previo explica la magnitud de su reacción: Fuller y Heredia mantuvieron una relación sentimental que fue ampliamente cubierta por la prensa de espectáculos, mientras que Laos también estuvo vinculada al actor argentino en el pasado, al igual que Mayra Goñi. Esa historia compartida por los protagonistas de ‘Ven, baila, quinceañera’, sumada al reciente vínculo de Heredia con Shirley Arica, hizo que el reencuentro generara un impacto inmediato en la farándula nacional.

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Flavia Laos confiesa su reacción tras ampay de Ale Fuller y Pablo Heredia

Durante la entrevista, Flavia Laos relató cómo se enteró del destape y explicó que le tomó por sorpresa ya que desconocía el contexto de la situación debido a su encierro en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’, que se graba en Perú y donde participa junto a su expareja Austin Palao. “Me entero mientras tomaba mi desayuno y casi me atraganto con mi pan con huevo. Me cayó como un balde de agua fría”, confesó, dejando ver que la falta de información previa amplificó su reacción.

A pesar de ello, aclaró que comprende la decisión de su amiga, con quien protagonizará la película ‘Mañana me caso’ junto a Mayra Goñi. “Entiendo a Ale, que está en su momento de dejar cargas atrás y de amistarse”, señaló la cantante tras dejar, aparentemente de manera temporal, el encierro del programa debido a unos proyectos pendientes.

En el mismo espacio televisivo, Fuller, quien estuvo acompañada de su expareja Renato Rossini y de Samahara Lobatón durante el reencuentro con Pablo Heredia, explicó que su acercamiento con el argentino no debe interpretarse como un regreso sentimental. “Lo que sí, aclarar que solo es amistad. No hay que malinterpretar las cosas”, afirmó.

La actriz detalló que previamente se había visto por casualidad con Heredia en dos oportunidades, lo que consideró una señal de que era momento de conversar. Además, reafirmó lo que ya había expresado en otras ocasiones: que se siente agradecida por lo que vivió junto a él. No obstante, fue enfática al descartar cualquier posibilidad de retomar la relación. “Yo cierro la puerta y la cierro para siempre... en términos románticos”, sentenció.

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