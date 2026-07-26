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Serafín Andrés Luján de Juntos por el Perú es el único senador que no mostró su voto durante la elección

Luján no mostró su voto, pese a que la alianza congresal de oposición decidió que mostrarían su voto por transparencia.

Serafín Andrés Luján de Juntos por el Perú es el único senador que no mostró su voto durante la elección
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Serafín Andrés Luján de Juntos por el Perú fue el único senador que no mostró su voto durante la primera votación de la elección a la Mesa Directiva del Senado. Su decisión contrasta con lo establecido por la coalición de oposición que definió que todos mostrarían su voto como una cuestión de transparencia.

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Alianza de oposición había decidido mostrar los votos

Horas antes, Ruth Luque, senadora de la bancada de Ahora Nación, indicó que los integrantes de los partidos que conforman la alianza de oposición —Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras— mostrarán su voto para la elección de la Mesa Directiva antes de depositarlo en el ánfora.

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"El acuerdo entre las cuatro fuerzas es mostrar nuestro voto. A este nivel, necesitamos tener transparencia ante la nación", declaró ante la prensa la parlamentaria reelecta.

Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno, también señaló que los integrantes de su agrupación mostrarán sus votos y descartó que algún miembro de su bancada cambie de posición.

"La probabilidad es de 50-50. Nosotros estamos seguros de que tenemos los votos y los vamos a mostrar. Esperemos que esto se decida rápido. Puede pasar cualquier cosa, pero nosotros descartamos eso (que vayamos a cambiar el voto)", indicó.

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