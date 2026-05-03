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Política

PNP: “Para quienes quiebran el juramento ante la bandera, el castigo debe ser el doble o el trIple”

Sobre los casos de corrupción en la PNP, el comandante general de esa institución, Óscar Arriola, manifestó que “es la propia policía la que realiza las investigaciones para limpiar la institución. Esta semana fue detenido e, Piura el suboficial Wilmer Monsefú por extorsionar a su padrino de bodas.

Policía detenido en Piura npor presunta extorsión.
Policía detenido en Piura npor presunta extorsión.
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A sus 32 años, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Wilmer Monsefú Mendoza obtuvo varios reconocimientos por sus procedimientos en la región Piura, hasta que ‘cruzó la línea’ y utilizó su formación, arma reglamentaria, placa y conocimientos para cometer delitos en lugar de prevenirlos.

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Esta semana fue detenido junto con su esposa, Ruth K.C.T., de 28 años, acusados de ser quienes enviaron mensajes de amenaza a su padrino de boda y le exigieron S/15.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia.

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Wilmer fue sorprendido en la comisaría de 26 de Octubre (Piura), donde prestaba servicio.

Tras la denuncia presentada por la víctima, de 58 años, los agentes del orden detuvieron en primera instancia a la titular de la cuenta del aplicativo Yape, adonde se exigía entregar el dinero de la extorsión.

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La víctima había manifestado que el policía y su esposa le pidieron que retirara la denuncia, lo que confirmó que ellos eran los autores de las amenazas. Uno de los aspectos relevantes del caso es, efectivamente, la relación cercana entre los implicados y el agraviado, quien fue padrino de matrimonio de la pareja, lo que habría permitido que ambos accedieran a información personal que luego habría sido utilizada para ejercer presión.

Las diligencias de captura incluyeron la recopilación de elementos que vincularían a la pareja con el presunto delito. Según la denuncia, existirían mensajes y audios en los que ambos reconocen su participación. Estos elementos fueron clave para que las autoridades procedieran con las detenciones.

Sobre los casos de corrupción en la PNP, el comandante general de esa institución, Óscar Arriola, manifestó que 'es la propia policía la que realiza las investigaciones para limpiar la institución. Para quienes quiebran el juramento ante la bandera, el castigo debe ser el doble o el triple; estamos sacándonos el alma para limpiar la PNP', enfatizó el máximo oficial.

El mes pasado se confirmó la detención de siete efectivos policiales, entre ellos el coronel Rafael Morón Díaz, exjefe de la División de Investigación de Bandas Criminales. Los agentes son investigados por presuntamente haber reemplazado un lingote de oro por uno de bronce durante una intervención realizada en mayo del 2023.

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Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata Morante, afirmó que su gestión está orientada a fortalecer la operatividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a la criminalidad, con el objetivo de devolver la tranquilidad a las familias peruanas y recuperar el control de las calles.

En ese sentido, el titular del sector destacó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, implementado recientemente por el Gobierno, fortalece la prevención, el control territorial, la investigación criminal y la inteligencia de la PNP.

Agregó que esta estrategia tiene como objetivo principal reducir delitos graves como la extorsión y el sicariato, así como apartar a los malos elementos.

‘La Policía Nacional viene ejecutando operaciones estratégicas y focalizadas en zonas vulnerables para recuperar la tranquilidad, el orden y el control de las calles, y garantizar que las familias desarrollen sus actividades con seguridad’, señaló el ministro Zapata.

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