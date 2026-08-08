Convocatoria en Camboya invita a voluntarios para enseñar inglés y computación a niños cerca de Siem Reap. Una oportunidad única para sumergirse en una cultura diferente. | Composición LR/Worldpackers

Convocatoria en Camboya invita a voluntarios para enseñar inglés y computación a niños cerca de Siem Reap. Una oportunidad única para sumergirse en una cultura diferente. | Composición LR/Worldpackers

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Una convocatoria en Camboya ofrece la oportunidad de viajar a Asia como voluntario para enseñar inglés y computación a niños cerca de Siem Reap. Este programa educativo sin fines de lucro brinda alojamiento privado y diversos beneficios a quienes buscan sumergirse en una cultura diferente mientras aportan a una comunidad local.

La vacante figura en Worldpackers, plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que reciben ayuda a cambio de hospedaje. La iniciativa acepta postulaciones individuales, de parejas o dúos, aunque cada participante debe cubrir una pequeña cuota semanal de US$25 junto con sus gastos adicionales.

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La Organización Camboyana para el Desarrollo Social (COSD) está a cargo del programa educativo en la aldea de Phrey Thmei. Foto: Worldpackers

¿Cuáles son las funciones y requisitos del voluntariado educativo en Camboya?

La Organización Camboyana para el Desarrollo Social (COSD) gestiona un programa educativo en la aldea de Phrey Thmei, muy cerca de Siem Reap y del complejo arqueológico de Angkor Wat. “Nuestra misión es empoderar a niños de entornos desfavorecidos enseñándoles inglés y habilidades informáticas”, destacaron.

Las labores comprenden el dictado de clases, la elaboración de planes de estudio y el apoyo formativo a los infantes. El tiempo de colaboración oscila entre cuatro y cinco horas diarias a lo largo de cinco jornadas semanales, con dos fechas libres; por esta variación, resulta conveniente confirmar la carga lectiva exacta con la entidad antes del viaje.

Una de las reglas del voluntariado en Camboya es que no está permitido sacar a los niños de las instalaciones escolares a menos que se solicite. Foto: Worldpackers

Los aspirantes deben poseer más de 18 años e inglés en nivel básico o intermedio, sin exigencia de experiencia académica previa. El compromiso requiere una estancia mínima de un mes, el cumplimiento de la política de protección infantil, un trato afable y la prohibición de retirar a los alumnos del recinto escolar sin autorización.

¿Qué beneficios y comodidades ofrece la experiencia de voluntariado en Camboya, Asia?

El anfitrión facilita habitación privada, dos comidas diarias, conexión a internet, cocina equipada, bicicletas y paseos guiados urbanos de forma gratuita. Asimismo, otorga un par de jornadas de descanso semanales para el esparcimiento personal. Todos esos beneficios corresponden a un acuerdo colaborativo sin remuneración ni vínculo laboral formal.

Los beneficios y comodidades ofrecidas por el voluntariado en Camboya. Foto: Worldpackers

Pese al hospedaje y las actividades incluidas, la vivencia exige una cuota de US$25 a la semana para alimentos y servicios públicos, mientras que los pasajes aéreos, traslados locales, póliza médica y visado corren por cuenta del participante. Respecto a la cobertura, Worldpackers precisa que "cada viajero es responsable de gestionar su documentación y que la protección de la plataforma no sustituye un seguro médico o de viaje".

Los voluntarios en Camboya tendrán una cama en un cuarto privado y una cocina equipada. Foto: Worldpackers

El proceso de postulación requiere crear un usuario, adquirir la membresía digital, seleccionar la vacante y redactar un mensaje con las motivaciones de la solicitud. Tras acordar las fechas con el receptor y obtener el visto bueno, la estancia queda confirmada; sin embargo, al 8 de agosto de 2026, los cupos disponibles entre dicho mes y enero están sujetos a cambios y exigen verificar los requisitos en el portal oficial de inmigración electrónica camboyana.