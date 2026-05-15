“Tenemos que atacar a la corrupción y a la burocracia”, dice ministro de Justicia

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"Si queremos recuperar la confianza de la gente, entonces tenemos que atacar a la corrupción, la burocracia y la lentitud. Porque cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia. La lucha contra la corrupción no puede limitarse únicamente a sancionar; tenemos que prevenir y aplicar la transparencia en la gestión pública", subrayó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

Asimismo, reafirmó el compromiso de que durante su gestión "toda decisión que se tome siempre va a ser ajustada a un Estado de derecho y a lo que la normatividad vigente obliga".

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Jiménez se pronunció así durante el seminario "Justicia, Integridad y Transparencia: Pilares en la lucha contra la corrupción", organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del bicentenario de la institución.

En presencia de diversas autoridades, remarcó la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía, que se encuentra limitada debido a la corrupción y a la burocracia.

Ante el auditorio conformado por la comunidad académica, el ministro Jiménez sostuvo que la ciudadanía necesita acciones y resultados.

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"(La ciudadanía) quiere sentir que la justicia le llega, que el Estado funcione, que las instituciones responden. Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos impulsando una gestión no solamente orientada a las normas, sino también a soluciones concretas", puntualizó.

Detalló que su gestión está abordando la problemática del sistema penitenciario, la revisión de normas y el fortalecimiento del acceso a la justicia para los más necesitados.

En el marco del evento, el ministro Luis Jiménez, en representación de la institución, distinguió la destacada trayectoria jurídica de un selecto grupo de profesionales del Derecho peruano.

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Los juristas reconocidos fueron la jueza suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Elvia Barrios; el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto; el vicepresidente de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, Dante Mendoza; la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz; y el exmiembro de la Comisión encargada de formular el proyecto de la Ley General de Sociedades, Oswaldo Hundskopf.

Designan a presidente del CNP

De otro lado, el gobierno designó este 15 de mayo a Raúl Inga Garay como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Inga Garay es abogado y sociólogo con 42 años de servicio en la administración pública, de los cuales 30 años corresponden a labores desarrolladas en el sistema penitenciario nacional, donde ha desempeñado funciones en sedes administrativas y establecimientos penitenciarios en regiones del país.

Durante su trayectoria en el Inpe ocupó importantes cargos, entre ellos asesor del Consejo Nacional Penitenciario, director del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, director general de Seguridad Penitenciaria y director regional de las oficinas regionales Sur Oriente Cusco y Lima. Asimismo, ejerció como director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y secretario técnico del Tribunal Disciplinario.

También integró la Comisión Especial de Procesos Administrativos y Disciplinarios y fue coordinador general de la comisión encargada de la modificación del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Su experiencia incluye labores en los establecimientos penitenciarios Miguel Castro Castro, Lurigancho y Challapalca.